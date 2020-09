Ex-vrouw van teammanager Briatore: “Schumacher kan niet praten en communiceert met zijn ogen” Redactie

26 september 2020

14u46 0 Formule 1 Over de medische toestand van Michael Schumacher (51) is weinig geweten, maar Elisabetta Gregoraci - de ex-vrouw van gewezen F1-teammanager Flavio Briatore - heeft nieuwe details vrijgegeven. “Hij kan helemaal niet praten en communiceert met zijn ogen”, beweert ze.

Gregoraci is de voormalige echtgenote van Flavio Briatore. De man was in 1994 en 1995 teamchef van renstal Benetton toen Michael Schumacher naar twee wereldtitels reed. Gregoraci neemt op dit moment deel aan de Italiaanse versie van Big Brother. Daar kwam de situatie van de zevenvoudige F1-kampioen ter sprake.

“Hij kan helemaal niet praten en communiceert met zijn ogen”, vertelde ze aan haar kamergenote. “Er zijn maar drie mensen die naar hem toe kunnen en hem mogen zien.” Ze beweert ook dat ‘Schumi’ van het Zwitserse Genève naar Spanje is verhuisd. Die geruchten doen al even de ronde, maar wordt ontkend binnen de entourage van de Duitser. Die stelt dat het louter om een vakantiehuis gaat waar de familie altijd heen kan. Het staat wel vast dat Schumi’s vrouw Corinna in 2018 een villa kocht op Mallorca. Het optrekje, een zwaarbeveiligde bunker zeg maar, is goed voor een oppervlakte van zo’n 15.000 vierkante meter en kostte 30 miljoen euro. “In dat huis is een soort van privéziekenhuis geïnstalleerd”, weet Gregoraci.

Twee weken geleden sprak ook Jean Todt, de voormalige teammanager van Ferrari en huidige voorzitter van de internationale autosportbond FIA, over Schumacher. “Ik heb Michael vorige week gezien, hij is aan het vechten”, vertelde Todt aan het Britse persagentschap PA. “Mijn God, we weten allemaal hoe verschrikkelijk en ongelukkig het skiongeval was en welke problemen hij erdoor heeft. Hij heeft gelukkig een geweldige vrouw. En hij kan ook rekenen op zijn kinderen en verpleegsters. We kunnen hem en zijn familie alleen maar het beste wensen. Het enige wat ik kan doen, is dicht bij hem zijn. En er voor hem zijn als ik iets moet doen”, aldus Todt.

Zoon Mick

Terwijl Michael blijft vechten, rijgt zoon Mick (21) de goede prestaties aan elkaar. In Monza (6 september) boekte hij z’n eerste Formule 2-overwinning, drie weken later staat nummer twee al op het palmares. In Rusland startte hij als derde op de grid, na een sterke race kroonde hij zich tot winnaar. Een belangrijke stap naar de titel in de F2, hij heeft nu achttien punten voorsprong op Callum Ilott. Mick behoort tot het opleidingsprogramma van Ferrari en hoopt snel de overstap te kunnen maken naar de allergrootste jongens. “Voor mij wordt het doel om de stap naar de Formule 1 te maken en dan de records van Lewis Hamilton te verbeteren”, is hij enorm ambitieus.

The Schumacher Switchback™️



A race-winning move from @SchumacherMick 🤩#RussianGP 🇷🇺 #F2 pic.twitter.com/c0dv8eG9yV Formula 2(@ FIA_F2) link

Ralf Schumacher verwacht zijn neefje volgend seizoen al bij de koningsklasse. “Zijn leercurve gedurende het jaar is veelzeggend. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat Mick volgend jaar niet in de Formule 1 rijdt. Een ding is duidelijk: hij heeft absoluut alle bagage die nodig is om volgend jaar in de categorie te rijden”, aldus nonkel Ralf.