Ex-teammanager Ferrari: “Ik heb Michael Schumacher vorige week nog gezien, hij is aan het vechten” XC

13 september 2020

09u34 0 Formule 1 De vraag van 1 miljoen: hoe gaat het met Michael Schumacher? Jean Todt, de voormalige teammanager van Ferrari én huidige voorzitter van de internationale autosportbond FIA, bracht vorige week een bezoek aan ‘Schumi’. “Hij is aan het vechten.”

In het weekend waarin Ferrari haar 1000ste grand prix viert, wordt er uiteraard ook teruggedacht aan Michael Schumacher. Jean Todt (74), al jarenlang een vriend van de familie, is een van de weinigen die de intussen 51-jarige Schumacher in zijn Zwitserse woonplaats Genève mag bezoeken. Sinds zijn skiongeval in 2013 houdt de familie van Schumacher de voormalig Formule 1-kampioen volledig afgeschermd van het openbare leven. Todt is dan ook schaars en zeer voorzichtig met info over de Duitser.

“Ik heb Michael vorige week gezien, hij is aan het vechten”, vertelde Todt aan het Britse persagentschap PA. “Mijn God, we weten allemaal hoe verschrikkelijk en ongelukkig het skiongeval was en welke problemen hij erdoor heeft. Hij heeft gelukkig een geweldige vrouw. En hij kan ook rekenen op zijn kinderen en verpleegsters.”

“We kunnen hem en zijn familie alleen maar het beste wensen. Het enige wat ik kan doen, is dicht bij hem zijn. En er voor hem zijn als ik iets moet doen”, aldus Todt.

Lees ook:

Ferrari voor 1000ste keer aan de start: de kille waarheid achter de vurige mythe

Is behandeling van wekelijks 56.000 euro nog betaalbaar? Alle vragen rond mysterie Michael Schumacher beantwoord