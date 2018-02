Ex-teamchef Renault, Flavio Briatore, veroordeeld tot 18 maanden cel wegens fraude Redactie

10 februari 2018

22u32

Bron: belga 0 Formule 1 Flavio Briatore, gewezen teamchef bij de Formule 1-renstal Renault, is zaterdag in beroep veroordeeld tot 18 maanden cel wegens fiscale fraude. Zijn advocaten lieten al weten dat hij in cassatie gaat.

De zaak gaat terug tot 2010. De politie nam toen de imposante jacht van Briatore in beslag. Het 63 meter lange schip is eigendom van een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden. Die verhuurt de jacht aan Briatore, maar volgens de gerechtelijke onderzoekers is de zakenman zelf eigenaar van het bedrijf en dus ook van de jacht.

In het kader van het gunstige fiscale tarief voor huurboten werd Briatore veroordeeld wegens het onrechtmatig ontduiken van meer dan 3,6 miljoen euro aan BTW-tarieven en voor meer dan 800.000 euro aan taksen voor brandstof tussen 2006 en 2010.

In eerste instantie werd Briatore veroordeeld tot 23 maanden cel. De straf werd in beroep verlaagd omdat bepaalde feiten intussen verjaard zijn. Het hof in Rome gelaste zaterdag de definitieve verbeurdverklaring van de jacht, sinds 2010 toevertrouwd aan een gerechtelijke ontvanger.