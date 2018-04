Ex-ploegmaat Schumacher overleefde in januari een herseninfarct: "Slechts 14 procent weet volledig te herstellen" DMM

19 april 2018

09u14

Bron: AFP 0 Formule 1 Ooit was hij de vaste sidekick van Michael Schumacher bij Ferrari. In 2002 en 2004 eindigde hij zelfs tweede in de WK-stand van de Formule 1. Eind januari kroop hij dan weer door het oog van de naald. Rubens Barrichello had enkele maanden geleden een herseninfarct, maar is nu weer de oude. "Ik ben de gelukkigste mens ter wereld."

"Ik stond thuis te douchen toen ik plots een enorme pijn in mijn hoofd voelde opsteken", vertelde Barrichello - intussen 45 - in een interview aan Globo Television. "Mijn motor is kapot, dacht ik." De Braziliaan trok daarop onmiddellijk naar het ziekenhuis, waar hij op de koop toe nog eens een herseninfarct deed.

"Op een pijnschaal van 1 tot 10 scoorde ik die dag in januari zeker een 9. Eerst wou ik niemand wakker maken, maar de pijn was heel erg. Ik maakte mijn vrouw wakker en we vertrokken meteen naar het ziekenhuis."

Daar kreeg Barrichello ook nog eens het onheilspellende nieuws dat een hersentumor de boosdoener was. Het gezwel was goedaardig, maar zou wel blijven woekeren. Barrichello liet de tumor verwijderen om zijn verdere racecarrière niet in gevaar te brengen. De Braziliaan is op zijn 45ste nog altijd actief in het Stock Car Circuit in zijn thuisland.

"Na het voorval heb ik verschillende check-ups ondergaan om te kijken hoe het met mijn gezondheid was gesteld," aldus Barrichello in het TV-programma ‘Conversa com Bial’. "Volgens één van de dokters heeft iemand met dezelfde symptomen amper 14% kans om er - net als ik - gezond uit te komen. Ik voel me dus de gelukkigste man ter wereld."

Barrichello stopte in 2011 met Formule 1. In zijn carrière behaalde hij 11 GP-zeges, zo won hij drie keer de GP van Italië op het mythische Ferrari-circuit in Monza.