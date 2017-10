Ex-manager Schumacher haalt uit naar familie: "Dat ze nu eindelijk eens de waarheid vertellen" Hans Op de Beeck

15u22

Bron: Gala 0 AP Willi Weber aan de zijde van Michael Schumacher in de paddock van de Nürburgring in 2009. Formule 1 Jarenlang stond hij aan de zijde van Michael Schumacher. Als zijn manager, als zijn vriend. Maar ook Willi Weber mag 'Schumi' niet bezoeken en daar heeft hij het heel moeilijk mee.

Sinds dat noodlottig ski-ongeval in december 2013 vragen wereldwijd miljoenen fans zich af hoe het nu eigenlijk gaat met Michael Schumacher (48). De familie hult zich in stilzwijgen en ook hun manager Sabine Kehm, de opvolgster van Willi Weber, is bijzonder spaarzaam met commentaar. Dat vindt de nu 75-jarige Weber onverklaarbaar. "Ik vind het erg dat de fans van Michael niets te weten komen. Waarom wordt nu eindelijk niet eens de waarheid gezegd?"

Weber vindt het ongetwijfeld ook pijnlijk dat hij de zevenvoudige Formule 1-wereldkampioen niet eens meer mag bezoeken. Van Corinna, Schumi's vrouw, is hij niet welkom aan zijn ziekenbed. Geen verrassing: al enige tijd voor het ongeval scheidden de wegen van Schumacher en Weber en was Kehm aangesteld als zijn opvolger. "Zelfs een kort bezoekje zit er niet in voor mij", vervolgt Weber in het Duitse celebritymagazine Gala. "Dat doet me veel pijn."

REUTERS De Ferrari waarmee Schumacher de Grand Prix van Monaco won in 2001, staat tegenwoordig in het Rockefeller Plaza in New York tentoon en zal volgende maand geveild worden.

Een van de laatsten die Schumacher gezien heeft en daar iets over heeft verteld, was Luca di Montezemolo. De gewezen baas van Ferrari was even karig met nieuws als duidelijk: "Het gaat niet goed met hem". Maar ook dat werd niet bevestigd door Sabine Kehm. "Ondanks zijn zware blessure maakt Michael ontegensprekelijk vorderingen", was het enige wat ze daarover kwijt wou.

REUTERS