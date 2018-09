Ex-F1-piloot die zelf door team aan de kant werd gezet: "Stoffel had gewoon moeten zeggen: 'Fuck you, guys, zet die goede spullen eens op mijn auto'" LPB

04 september 2018

12u48

Bron: motorsport.com 0 Formule 1 Een dag na het nieuws van de exit van Stoffel Vandoorne bij McLaren is het stof in de F1-coulissen nog niet gaan liggen. Ex-F1-piloot Giedo van der Garde, zelf in 2015 op pijnlijke wijze aan de kant gezet, denkt dat Vandoorne meer met de vuist op tafel had moeten slaan binnen het Britse team. "Stoffel had gewoon moeten zeggen: 'Fuck you, guys, zet die goede spullen eens op mijn auto.'"

Giedo van der Garde weet waarover hij praat. Begin 2015 werd de Nederlander bij Sauber ondanks een geldig contract aan de kant geschoven. Het F1-team wilde Felipe Nasr en Marcus Eriksson in zijn bolides omdat die een aanzienlijk hoger bedrag aan sponsorgelden meebrachten. Van der Garde spande meerdere rechtszaken aan tegen Sauber. Uiteindelijk schikten beide partijen de zaak voor een onbekend bedrag. En was Van der Garde zijn F1-zitje kwijt. "Hier en daar word je soms gepiepeld in de Formule 1", zegt de Nederlander aan Motorsport.com. "Dat is natuurlijk niet om vrolijk van te worden, maar ik hoop dat Stoffel ergens anders nog een kans krijgt."

Beste spullen

Van der Garde denkt te weten hoe het voor Vandoorne is foutgelopen. De West-Vlaming was gewoon te braaf. "Vandoorne had de pech om als rookie naast Fernando Alonso (tweevoudig wereldkampioen, red.) te belanden. Alonso is natuurlijk de nummer één in dat team. Hij krijgt altijd de beste spullen op de auto. Stoffel moet het telkens doen met minder materiaal. Aan de andere kant had hij misschien iets harder moeten optreden binnen het team. Hij had gewoon moeten zeggen: 'Fuck you, guys. Leuk en aardig, die Alonso, maar ik rijd hier ook en ben een groot aanstormend talent. Ik heb in tegenstelling tot Alonso nog een paar jaar te gaan in de Formule 1, dus zet die goede spullen eens bij mij op de auto en dan zal ik jullie wat laten zien.'"

Sauber

Van der Garde betreurt de beslissing van McLaren om niet met Vandoorne door te gaan. "Het is weer een groot talent dat opzij wordt gezet in de Formule 1. Je kan veel over hem zeggen, maar die jongen weet wel hoe je hard moet rijden. Het is zonde voor de Formule 1. Maar er zijn nog genoeg mogelijkheden voor hem. Frederic Vasseur, teambaas bij Sauber, is mega-fan van hem. Stoffel is kampioen in de GP2 geworden met ART, het team van Vasseur. Hij weet dus wat die jongen kan, dat het een harde werker is en dat hij echt het talent heeft om mooie dingen te laten zien in de Formule 1. Daar maakt hij wel een kans."