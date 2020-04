Engelse racelegende Stirling Moss op 90-jarige leeftijd overleden na slepende ziekte Redactie

12 april 2020

12u55

Bron: Belga 0 Formule 1 De Engelse racelegende Stirling Moss is zondagochtend op 90-jarige leeftijd overleden. Moss reed tussen 1951 en 1961 in de Formule 1. De Engelsman won zestien Grand Prix (op 66 deelnames), maar wist nooit wereldkampioen te worden. Tussen 1955 and 1961 werd hij vier keer tweede in de koningsklasse van de autosport en drie keer derde. Over alle categorieën heen won hij 212 van de 529 races waaraan hij deelnam.

Moss was ook een uitstekend rallyrijder. Zo won hij in 1955 onder meer de Italiaanse Mille Miglia in een nieuw wedstrijdrecord. In 1962 kwam er een einde aan zijn topsportcarrière nadat hij na een crash in Goodwood een maand in coma lag. Hij bleef wel actief bij de historics en pas in 2011, op 81-jarige leeftijd, stopte hij met racen. Moss wordt gezien als een van de iconen van de Britse sport. In 1961 werd hij tot BBC Sportpersoonlijkheid van het Jaar gekozen.

Dat hij de geschiedenis ingaat als "beste rijder die nooit wereldkampioen werd", heeft Moss ook aan zichzelf te wijten. Hij ging altijd voor de zege, liever dan op veilig te spelen en in de WK-punten te finishen, en was uitermate sportief. Zo voorkwam hij in 1958 persoonlijk de diskwalificatie van zijn landgenoot Mike Hawthorn, een diskwalificatie die hem wel de wereldtitel opgeleverd zou hebben. Bovendien had Moss een absolute voorliefde voor Britse wagens. De Grand Prix van Monaco in 1961 is één van zijn mooiste zeges. Daarin troefde hij in een Lotus de veel snellere Ferrari's af.

"Hij overleed zoals hij leefde, hij zag er prachtig uit", zegt zijn derde vrouw Susie in de Daily Mail. "Uiteindelijk was hij gewoon moe en sloot hij zijn mooie ogen en dat was dat." Moss was al geruime tijd ziek. In 2017 lag hij lange tijd in het ziekenhuis met een infectie op de luchtwegen, die hij in Singapore opliep. In januari 2018 verscheen hij voor het laatst in het openbaar.