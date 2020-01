Einde van de geruchten over Mercedes/Ferrari: Max Verstappen verlengt contract bij Red Bull tot 2023 LPB

07 januari 2020

11u51

Bron: ANP/AD 1 Formule 1 Max Verstappen racet ook de komende jaren voor Red Bull in de Formule 1. De Nederlander heeft zijn contract bij de Oostenrijkse renstal verlengd tot en met 2023. Daarmee zijn alle geruchten over een eventuele overstap naar Mercedes en Ferrari van de baan.

Het eerdere contract van Verstappen liep op het einde van dit jaar af, waardoor hij kon overstappen naar een ander team. Het komende seizoen, en met name de start, zou cruciaal zijn in die keuze. Mocht Red Bull niet om de wereldtitel kunnen strijden, dan zou Verstappen elders kunnen kijken. Mercedes en Ferrari circuleerden in de wandelgangen. Het vroege verlengen van zijn contract valt dus een verrassing te noemen, zeker met het oog op de toekomst. Het is namelijk nog onduidelijk of motorleverancier Honda na het seizoen 2021 aan Red Bull verbonden blijft. Het contract met de Japanners loopt op dat moment namelijk af.

“Ik ben ontzettend blij om mijn overeenkomst met Red Bull Racing te hebben verlengd”, zegt Verstappen. “Red Bull had het geloof in mij om me de kans te geven om in de Formule 1 te debuteren, waar ik altijd dankbaar voor ben geweest. Gedurende de jaren ben ik alleen maar meer vergroeid met het team. Behalve ieders passie en de prestaties op de baan, is het ook erg genieten om met zo’n geweldige groep mensen samen te werken. Met Honda aan boord en de progressie die we de laatste twaalf maanden geboekt hebben, ben ik alleen maar gemotiveerder. Dat geeft mij het vertrouwen dat we samen kunnen winnen. Ik waardeer hoe Red Bull en Honda samenwerken. Van alle kanten zet iedereen zich maximaal in om succes te behalen. Ik wil met Red Bull winnen en ons doel is natuurlijk om samen voor de wereldtitel te kunnen strijden.”

Ook teambaas Christian Horner is blij met het aanblijven van de Nederlander. ”Het is fantastisch nieuws voor het team om onze overeenkomst met Max verlengd te hebben tot en met het seizoen 2023. Met de uitdaging van de reglementswijzigingen voor 2021 in het vooruitzicht, is continuïteit op zoveel mogelijk vlakken doorslaggevend.”

De 22-jarige Verstappen rijdt sinds 2016 voor Red Bull in de koningsklasse van de autosport. In zijn debuutrace voor het team reed hij meteen naar zijn allereerste GP-zege, in de Grote Prijs van Spanje. Sindsdien won hij nog zeven races. Afgelopen seizoen boekte Verstappen drie overwinningen en eindigde hij derde in de titelstrijd. Het was het eerste jaar dat Red Bull met de motoren van Honda reed.