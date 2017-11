Eigenaar Formule 1 reageert op dreigend vertrek Ferrari: "Alle teams moeten het gevoel krijgen dat ze kunnen strijden om de titel" Glenn Van Snick

Bron: AD.nl 0 AFP Formule 1 Liberty Media, eigenaar van de Formule 1, heeft voor het eerst gereageerd op het dreigend vertrek van Ferrari uit de koningsklasse van de autosport. "We willen zeker geen twintig identieke auto's", probeert commercieel directeur Chase Carey de Italiaanse renstal gerust te stellen. " Maar we willen ook niet dat de hoeveelheid geld die een team in de sport steekt, het succes bepaalt. Iedereen moet kunnen strijden om de titel."

Topman Sergio Marchionne van de Italiaanse autofabrikant sprak onlangs zijn afkeuring uit over de toekomstplannen van de Formule 1, waarin de motoren eenvoudiger, goedkoper en ook luidruchtiger moeten worden. Ferrari ziet dat als een bedreiging van zijn bijzondere positie en Marchionne dreigde zelfs met een vertrek uit de Formule 1, de raceklasse waarin de rode bolide al sinds het eerste officiële WK-seizoen in 1950 meerijdt. "Als we de zandbak blijven veranderen, wil ik er niet meer in spelen”, waarschuwde Marchionne.

EPA

Geldverslindend

Chase Carey, commercieel directeur van nieuwbakken Formule 1-eigenaar Liberty Media, licht nu toe dat de plannen vooral bedoeld zijn om de kosten te drukken in het geldverslindende circus, waarin Ferrari jaarlijks een slordige 260 miljoen euro uitgeeft. "We willen niet dat de hoeveelheid geld die een team in de Formule 1 investeert, het succes bepaalt. De teams moeten hun middelen efficiënter inzetten en alle teams moeten het gevoel krijgen dat ze kunnen strijden om de titel'', aldus de Amerikaan.

Maar dat betekent niet dat het de bedoeling is om de koningsklasse van de autosport te veranderen in een eenheidsworst. Hij benadrukte immers dat Ferrari niet hoeft te vrezen dat de Formule 1 gaat lijken op de bijvoorbeeld de Nascar in de Verenigde Staten, waarin identieke auto's tegen elkaar racen. "De sport heeft het onverwachte en onbekende nodig, dus een team moet zijn eigen unieke auto kunnen bouwen.''

AFP Chase Carey.