Eén van de weinigen die de waarheid achter 'mysterie-Schumacher' kent: "Tijd om hem zijn leven in rust te laten leiden" TLB

08 augustus 2018

11u40

Bron: ‘La Nacion’ 6 Formule 1 Bijna vijf jaar geleden is het dat Formule 1-legende Michael Schumacher in een coma belandde na een ski-ongeval in het Franse Meribel. De nu 49-jarige Duitser werd meermaals geopereerd, maar sindsdien is het een mysterie hoe het met 'Schumi' gesteld is. Jean Todt, de baas van de Internationale Automobielfederatie FIA, is één van de weinigen die wel op de hoogte is. "Het is tijd om hem rustig zijn leven te laten leiden", zei Todt tegen ‘La Nacion’.

In zijn woonst aan het meer van Genève wordt de iconische Schumacher dagelijks verzorgd door een team van een dokters en verpleegsters. Kostprijs: 130.000 euro per week. Zo zouden ze in totaal al meer dan 28 miljoen euro uitgegeven hebben. Slechts een handvol mensen kennen het échte verhaal achter de gezondheidstoestand van de zevenvoudige F1-wereldkampioen. Eén van hen is FIA-voorzitter Jean Todt, een van de beste vrienden van Schumacher. De 72-jarige Fransman is een goed contact blijven onderhouden met de familie van de Duitser en trekt nog regelmatig naar Zwitserland.

"Ik voel me vereerd dat ik regelmatig bij hem op bezoek mag gaan", verklaarde Todt toen hij tijdens een lezing van 'La Nacion' een vraag kreeg over 'Schumi'. "Hij wordt omringd door zijn familie en voorts moeten de fans begrijpen dat zijn gezondheidstoestand een privéaangelegenheid is. Volgens mij is het tijd om hem zijn leven in rust te laten leiden." Die laatste zin herhaalde Todt nog een keer, waardoor de vraagtekens bij de fans nog wat groter werden.

De familie van Schumacher zelf lost weinig tot geen nieuws over zijn toestand, al worden er op Facebook wel regelmatig updates gepost met video’s uit zijn illustere carrière, met daarbij de hashtag #keepfighting. In november van vorig jaar waren er Duitse media die schreven over de hoop op een “medisch mirakel” dat binnen de familie leeft. Volgens Bunte stuurde hij zelfs signalen naar de buitenwereld. Het Duitse magazine had daarvoor ook wel -valselijk- geschreven dat ‘Schumi’ opnieuw kon stappen. Dat kwam hen op een boete van 50.000 euro aan de familie Schumacher te staan. Zijn advocaat bevestigde toen dat Schumacher niet zonder de nodige hulp kon rechtstaan en dat het magazine de fans valse hoop had gegeven.