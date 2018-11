Eén van de beste coureurs ooit, een manipulator, een absolute etter, maar ook een boeiend man: onze F1-watcher wuift Fernando Alonso uit Jo Bossuyt in Abu Dhabi

24 november 2018

08u44 0 Formule 1 De Formule 1 neemt afscheid. Uw dienaar ook. Na achttien jaar in het zog van een goochelaar. Een charmante jongen. Boeiend man. Topcoureur, een van de beste ooit. Een manipulator. Absolute etter. En rancuneuze kerel. Fernando Alonso (37) is het allemaal. Morgen rijdt hij in Abu Dhabi zijn laatste grand prix.

Het was ergens in de zomer van 2000. Mikke Van Hool, baas van Astromega in de F3000 (nu GP2), wenkte een paar journalisten bij zich. “Nu heb ik echt een toppertje hoor. Volg hem maar.” Een paar weken later, in Francorchamps. Het ‘toppertje’ dat zijn eerste koers won. Marc Goossens, in die tijd de F1-hoop van België, was zijn teamgenoot. Hij werd tweede. Kansloos. “Die Alonso wordt een hele grote”, zuchtte Goossens.

