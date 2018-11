Formule 1

Max Verstappen serveerde afgelopen weekend in Sao Paulo geen primeur toen hij zich aan Esteban Ocon vergreep . Het kwam eerder al tot handgemeen in formule 1. Meer dan eens, zelfs. Coureurs die elkaar te lijf gaan. Die dat willen maar tegengehouden worden. Of minstens verbale bonje hebben. Een bloemlezing.