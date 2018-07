Echtgenote van 'Schumi' koopt villa van voorzitter van Real Madrid voor 30 miljoen euro LPB

23 juli 2018

13u12 0 Formule 1 Corinna Schumacher, echtgenote van F1-legende Michael Schumacher, heeft op Mallorca een nieuwe villa gekocht. En niet zomaar een villa: het optrekje is goed voor een oppervlakte van zo'n 15.000 vierkante meter. Kostprijs: 30 miljoen euro.

De vorige eigenaar doet ongetwijfeld een belletje rinkelen. Florentino Perez, voorzitter van Real Madrid, trok tot 2012 regelmatig richting 'Villa Yasmin'. Nadat zijn echtgenote dat jaar overleed, bleef Perez er weg. Vorig jaar besliste hij om de villa in Andratx, in het westen van het Spaanse vakantie-eiland, te koop te zetten.

Op het imposante domein treffen we twee zwembaden aan, een helihaven, een grote gastenwoning, dat alles gecombineerd met een spectaculair zeezicht. Volgens de Duitse krant Bild zou Corinna de villa vooral willen gebruiken als vakantiewoning. Het echtpaar Schumacher bezat in het verleden al een villa op Mallorca.

Eind 2013 werd Schumacher in het Franse Méribel het slachtoffer van een zwaar ski-ongeval. De Duitser lag bijna een half jaar in coma in het ziekenhuis. Daarna werd hij overgebracht naar zijn woning in het Zwitserse Gland, om daar verder te revalideren. Corinna liet er een privékliniek van 12 miljoen euro bouwen, die in verbinding staat met het huis. Details over de gezondheidstoestand van 'Schumi' komen sindsdien nauwelijks naar buiten.

La femme de «Schumi» a acquis l'ancienne propriété du président du Real Madrid à Majorque. https://t.co/c99nHPH8sY LeMatin.ch - People(@ LeMatinchPeople) link