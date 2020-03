Ecclestone ziet maar één oplossing: “Trek een streep door Formule 1-seizoen”, F1-directie overweegt verschillende opties GVS

28 maart 2020

19u12

Bron: Reuters/Belga 0 Formule 1 Voor Bernie Ecclestone (89) hoeven de F1-bolides dit seizoen niet meer van stal. “Ik denk dat we moeten stoppen met praten over het organiseren van races dit jaar”, vertelt de voormalige Formule 1-baas.

In een gesprek met Reuters is de excentrieke 89-jarige Brit, die liefst 39 jaar baas was van de koningsklasse van de autosport, duidelijk. “Wat ik vandaag zou doen? Ik denk dat we moeten stoppen met praten over het organiseren van races dit jaar. Dat is het enige wat je op een veilige wijze voor iedereen kan doen, zodat niemand domme afspraken gaat maken over wedstrijden die misschien niet plaats kunnen vinden.” Een streep dus door het volledige Formule 1-seizoen. “Net zoals ze bij de Olympische Spelen hebben gedaan. Dat is onfortuinlijk, maar het is nu eenmaal niet anders.”

Waar ga je nog een race vinden waar de teams naartoe kunnen gaan? Niemand weet wanneer deze coronacrisis zal eindigen Ecclestone

De huidige Formule 1-baas Chase Carey zei dinsdag dat er aan een alternatieve kalender wordt gewerkt. Daarop zo’n 15 tot 18 manches. Ecclestone: “Ik zou heel, heel heel verbaasd zijn als ze dat voor elkaar krijgen. Ik hoop het natuurlijk. Ik hoop het echt. En het is leuk en aardig om een kalender te maken terwijl je alleen maar kan wachten. Maar het grote probleem is dat je een promotor zover moet krijgen om een race te willen organiseren. En waar ga je nog een race vinden waar de teams naartoe kunnen gaan? Niemand weet wanneer deze coronacrisis zal eindigen.”

De Formule 1 moest de eerste acht manches van 2020 afgelasten door het coronavirus. De GP van Canada (14 juni) is nu de eerste wedstrijd op de kalender, maar pas midden april zou er duidelijkheid komen of die race wel kan doorgaan.

Seizoenseinde in 2021?

Ondertussen overweegt de directie van de Formule 1 om het seizoen door te trekken naar 2021. Ook is het een optie om de raceweekends in te korten. Dat heeft Mattia Binotto, de teambaas van Ferrari, gezegd in gesprek met Sky Italia.

“We overwegen verschillende opties. Denk bijvoorbeeld aan twee tot drie races in januari of het schrappen van vrije trainingen op de vrijdag”, zei Binotto. “Een waardige racekalender is van groot belang, niet alleen voor de sport en voor de show, maar ook voor de teams en de organisatoren. We hebben de FIA dan ook de volledige vrijheid gegeven om een schema samen te stellen waarmee we zo snel mogelijk weer kunnen gaan racen.”