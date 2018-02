Ecclestone laat F1-wereld daveren: "Ferrari-topman heeft al gesprekken gevoerd om alternatief kampioenschap op te richten" Glenn Van Snick

26 februari 2018

16u37 13 Formule 1 Volgens Bernie Ecclestone is het Ferrari menens. De Italiaanse renstal heeft écht plannen om de Formule 1 in zijn huidige vorm te verlaten. "En hun topman is niet het type dat eerst allerhande zaken verkondigt om ze vervolgens niet uit te voeren", weet de voormalige eigenaar van de koningsklasse in de autosport.

Ferrari is klaar om het wereldje van de Formule 1 op zijn grondvesten te laten daveren. In november verklaarde de rode brigade al niet akkoord te gaan met de toekomstplannen van Liberty Media, die sinds januari 2017 de commerciële rechten van de F1 in handen heeft. Onder meer de nieuwe, goedkopere en simpelere motorontwerpen die de Amerikaanse directie vanaf 2021 wil invoeren, stuiten op veel onbegrip bij de Italiaanse renstal. "Als we de zandbak blijven veranderen, wil ik er niet meer in spelen. Hoe ik me dan zou voelen? Als een miljoen dollar, want dat zou betekenen dat ik met een alternatief bezig zou zijn, een meer rationele optie ook", verklaarde Ferrari-topman Sergio Marchionne toen.

Aderlating

Geen loze woorden, zo blijkt. Bernie Ecclestone, de voormalige eigenaar van de Formule 1 die aanwezig is bij de testritten in Barcelona, weet immers dat Ferrari inmiddels stappen heeft gezet om daad bij het woord te voeren. "Ze hebben daadwerkelijk plannen om een alternatief kampioenschap op poten te zetten", vertelt de ondertussen 87-jarige Brit. "Marchionne heeft er zelfs al gesprekken over gevoerd. Hij bevindt zich in een moeilijke positie, maar als de sport zich niet ontwikkelt zoals hij dat voor ogen heeft, zal hij vertrekken. Hij is niet het type dat eerst allerhande zaken verkondigt om ze dan niet uit te voeren", weet Ecclestone.

Een tweede, alternatief en concurrerend kampioenschap zou alvast een serieuze aderlating zijn voor de gewezen F1-baas. Toch vreest hij dat de plannen wel eens werkelijkheid kunnen worden "Het is eigenlijk heel simpel: de Formule 1 is Ferrari en Ferrari is de Formule 1. Ik zou het haten mochten ze verdwijnen. Maar we moeten ook realistisch zijn. Als Ferrari een nieuwe serie aan manches opstart waar de kosten heel wat goedkoper zijn dan Liberty Media in de toekomst wil invoeren, dan zou het me niet verbazen mochten heel wat eigenaars van circuits meestappen in het verhaal van Ferrari."

F1 voor vrouwen

Ecclestone had vanop de rand van het Circuit de Catalunya trouwens nog een primeur in petto. Een kampioenschap waar enkel vrouwen aan deelnemen, komt namelijk steeds dichterbij. "Ik heb onlangs gesproken met Carmen Jorda, een ontwikkelingscoureur van Renault. Zij heeft haar schouders onder het project gezet en me toevertrouwd dat het bijna staat te gebeuren. De geldschieters zijn er, de wagens - ongeveer 11 miljoen euro per stuk - zijn in ontwikkeling."