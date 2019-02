Duitse pilote die met 276 km/u crashte kruipt na vier maanden weer achter het stuur: “Een bijzonder moment” MH

25 februari 2019

21u01

Bron: Belga 1 Formule 1 De Duitse racepilote Sophia Flörsch kruipt begin maart weer voor het eerst achter het stuur van een raceauto na haar horrorcrash in november vorig jaar in Macau. Ze test op Monza namens haar team Van Amersfoort Racing de bolide voor de Formula European Masters.

De 18-jarige Flörsch verloor op 18 november tijdens de Macau F3 Grand Prix de controle over haar auto, vloog op hoge snelheid uit de bocht en ramde een gebouwtje voor fotografen. De schokkende beelden van de zware crash gingen via social media de wereld rond. Flörsch brak twee nekwervels. Dik drie maanden later is ze weer volledig hersteld.

"Het zal een bijzonder moment worden om weer achter het stuur te zitten", zegt Flörsch. "Ik dank mijn team en al mijn sponsors. Zij hebben mijn terugkeer mogelijk gemaakt. Het is een fijn gevoel om te weten dat mensen in mij geloven", aldus de Duitse, die ervan droomt ooit in de Formule 1 te belanden.