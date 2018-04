Duitse autofabrikant Porsche in 2021 in de Formule 1? "De beslissing valt in mei" AB

24 april 2018

13u58

Bron: Auto Bild 1 Formule 1 Het Duitse Porsche overweegt in de Formule 1 te stappen. Er waren al langer geruchten dat de Duitse Volkswagengroep - waar Porsche deel van uitmaakt - zich zou storten op de koningsklasse binnen de autosport . Voormalig F1-coureur Gerhard Berger zet dit nu kracht bij: "Ze wachten op het nieuwe motorenreglement, daarna zullen ze beslissen."

Gerhard Berger, voormalig F1-coureur en ex-teambaas van Toro Rosso, liet in het Duitse Auto Bild weten dat Porsche een instap in de Formule 1 wel ziet zitten. "Porsche overweegt om in 2021 in de Formule 1 te stappen", zegt de Oostenrijker. "Ze wachten alleen nog het nieuwe motorenreglement af. Dat zou in mei gepubliceerd worden en dan zullen ze beslissen bij Porsche."

Ook Ross Brawn, de grote baas van de Formule 1, reageerde op de geruchten. Hij liet alvast blijken open te staan voor de komst van Porsche in de Formule 1. "We proberen een zo gunstig mogelijk Formule 1-klimaat te creëren zodat grote namen als Porsche zich ook aan de F1 willen wagen", zegt Brawn.

In mei publiceert de FIA, de internationale federatie van de autosport, de nieuwe regels. Dat nieuwe motorenreglement zou eenvoudiger moeten zijn, zou moeten zorgen voor minder geluidsoverlast én goedkopere motoren. Vooral dat laatste moet nieuwe motorleveranciers en constructeurs aantrekken. De Volkswagengroep lijkt wel warm te lopen voor de Formule 1. De vraag is wel of het effectief Porsche zal zijn dat in de F1 stapt, of toch nog Audi. Afwachten.