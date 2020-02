Druk op de ketel bij Red Bull: “Verstappen heeft in contract ontsnappingsclausules als de motor niet presteert” MXG

19 februari 2020

11u22

Max Verstappen verraste in de winter door zijn contract met Red Bull te verlengen tot en met 2023. In dat nieuwe contract zitten wel enkele ontsnappingsclausules, zo bevestigt Helmut Marko. Marko is de topadviseur van het RedBull-team en AlphaTauri (het vroegere Toro Rosso). Verstappen test vandaag z'n nieuwe bolide uit in Barcelona.

“Er zijn er een paar, maar als we een competitieve motor hebben, moet hij voor ons rijden”, vertelt Marko aan Bild. De Oostenrijker definieert ook meteen wat hij met competitief bedoelt: “Het maximale verschil tussen de motor en de top mag twee tienden van een seconde zijn.”

Marko is al jaren vol lof over Verstappen en ook in dit interview laat hij zich weer uit over de kwaliteiten van de Nederlander. “Hij is heel speciaal. Hij kan enorm goede tijden rijden, maar ook voorzichtig zijn met de banden. Als je hem vertelt dat de rechtervoorband twintig graden te warm is, dan rijdt hij een ronde later exact dezelfde rondetijd, maar is de band ook meteen afgekoeld.”

De Oostenrijker die Verstappen naar Red Bull haalde is tegelijk lyrisch over de nieuwe wagen, de RB16. “Mercedes is nog steeds favoriet, maar we zitten er vlak achter. Nog voor Ferrari.” Marko noemt Mercedes de favoriet op basis van het verleden. “Het team is verwend door het succes en Lewis Hamilton is in de wolken, maar daar ligt gelijk ook een kans.”