Dromen van nieuwe glorietijden: McLaren rijdt vanaf 2021 weer met Mercedes-motoren LPB

28 september 2019

11u49

Bron: ANP/BBC 0 Formule 1 F1-team McLaren gaat vanaf 2021 weer rijden met Mercedes-motoren. McLaren, dat sinds vorig jaar Renault-motoren gebruikt, bereikte een deal met Mercedes tot 2024. Van 1995 tot 2014 reed McLaren ook al met Mercedes-motoren. Daarna schakelde het Britse team over op Honda-motoren - met Stoffel Vandoorne als één van de coureurs - maar dat werd geen succes.

Volgens de BBC berust de keuze van McLaren voor Mercedes op twee belangrijke factoren. Eén: de Mercedes-motor is sterker dan die van Renault sinds de introductie van de turbo-hybride motoren in 2014. Twee: Mercedes is goedkoper.

“Deze overeenkomst is een belangrijke stap in ons langetermijnplan om weer succesvol te zijn in de Formule 1", zegt McLaren-topman Zak Brown. “Mercedes is de graadmeter, als team en als krachtbron, dus is het logisch dat we met hen een samenwerking aangaan.” Dezelfde taal klinkt bij teambaas Andreas Seidl. “Het seizoen 2021 wordt een belangrijk jaar voor ons waarin we ons gaan terugvechten aan de top. Het is nodig dat we de belangrijkste elementen in orde hebben om ons voor te bereiden op dit nieuwe tijdperk in de sport. We kijken uit naar onze samenwerking met Mercedes.”

Als team won McLaren-Mercedes drie wereldtitels (1998 en 1999 met Mika Häkkinen en in 2008 met Lewis Hamilton) en één titel bij de constructeurs (in 1998). McLaren, met Carlos Sainz en Lando Norris als coureurs, staat op dit moment vierde in het klassement van de constructeurs achter Mercedes, Ferrari en Red Bull.