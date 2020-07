Drie op drie: dominante Hamilton ook de snelste in laatste vrije oefenrit Spielberg GVS

04 juli 2020

13u44 0 Formule 1 De Britse regerende wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) heeft ook tijdens de derde vrije oefensessie voor de Grote Prijs Formule 1 van Oostenrijk de snelste tijd neergezet.

De zesvoudige wereldkampioen werkte zijn snelste ronde op de Red Bull Ring in Spielberg af in 1:04.130 en was daarmee 147 duizendsten van een seconde sneller dan zijn Finse ploegmaat Valtteri Bottas, die gisteren ook al in de eerste twee oefensessies op de tweede plaats was geëindigd. De Nederlander Max Verstappen, dit seizoen misschien wel de belangrijkste uitdager voor de wereldtitel, loodste zijn Red Bull naar 1:04.413 en zette daarmee de derde tijd neer. Straks om 15u volgen nog de kwalificaties, de Grote Prijs start morgen om 15u10.

Daarmee is het zeventigste Formule 1-seizoen eindelijk op gang gekomen, na bijna vier maanden van uitstel en kalenderwijzigingen. Lewis Hamilton gaat dit seizoen op jacht naar een zevende wereldtitel, waarmee hij recordhouder Michael Schumacher kan evenaren.

Formula one hoopt toch nog een achttiental races te houden, in plaats van de oorspronkelijk geplande 22 Grote Prijzen. Vooralsnog zijn er echter nog maar acht GP's bevestigd, waaronder die van België op het Circuit van Spa-Francorchamps. Alle wedstrijden vinden momenteel achter gesloten deuren plaats en met uitgebreide gezondheidsprotocollen.

3de vrije oefenritten

Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:04.130 (21 ronden)

Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:04.277 (22)

Max Verstappen (Ned/Red Bull-Honda) 1:04.413 (20)

Sergio Pérez (Mex/Racing Point-Mercedes) 1:04.605 (19)

Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1:04.703 (19)

Alexander Albon (Tha/Red Bull-Honda) 1:04.725 (22)

Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:04.851 (20)

Lance Stroll (Can/Racing Point-Mercedes) 1:04.918 (18)

Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso-Honda) 1:04.949 (19)

Lando Norris (GBr/McLaren-Renault) 1:04.950 (22)

Esteban Ocon (Fra/Renault) 1:05.037 (11)

Daniel Ricciardo (Aus/Renault) 1:05.088 (13)

Carlos Sainz Jr (Spa/McLaren-Renault) 1:05.177 (24)

Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso-Honda) 1:05.290 (24)

Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:05.363 (18)

George Russell (GBr/Williams-Mercedes) 1:05.565 (21)

Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 1:05.648 (18)

Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:05.654 (16)

Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:05.773 (19)

Nicholas Latifi (Can/Williams-Mercedes) 1:07.049 (6)

