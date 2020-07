Drie nieuwe Europese races op F1-kalender met voor het eerst sinds 1996 een GP in Portugal MXG

24 juli 2020

16u41 6 Formule 1 De Formule 1-kalender is weer wat aangedikt. Er komen drie extra races bij naast de 10 die al op de hertekende kalender stonden. Voor het eerst sinds 1996 vindt er weer een race op Portugees grondgebied plaats. De vier GP’s die normaal op het Amerikaanse continent verreden worden, zijn definitief geschrapt.

De Formule 1 werkt geleidelijk aan toe naar een volwaardige kalender. Geen race op Hockenheim in Duitsland, maar wel een GP op de Nurburgring, op 11 oktober. Twee weken later (op 25 oktober) racen we in Portimao, op het Algarve International Circuit in Portugal. Het is de eerste keer sinds 1996 dat er een GP van Portugal op de kalender staat. Toen nog op het circuit van Estoril.

Op 1 november trekt het circus naar Imola in Italië voor de GP van Emilia Romagna. Waar een raceweekend normaal uit drie dagen bestaat zal dat op Imola hoe dan ook maar twee dagen zijn. Verwacht wordt dat er maar één vrije training zal zijn, voorafgaand aan de kwalificatie en de race. Het zal de derde GP op Italiaans grondgebied zijn dit seizoen. Het is van 2006 geleden dat er op Imola een race plaatsvond. In 1994 vond er het tragische ongeval van de Braziliaan Ayrton Senna en de Oostenrijker Roland Ratzenberger plaats.

Door de drie nieuwe races verdwijnen er vier andere GP’s van de kalender. De F1-karavaan verplaatst zich niet naar Noord-en Zuid-Amerika. De GP van Brazilië, Verenigde Staten, Mexico en Canada gaan in 2020 definitief niet door.

De kalender 2020 (13 races)

5/07 - GP van Oostenrijk

12/07 - GP van Steiermark

19/07 - GP van Hongarije

2/08 - GP van Groot-Brittannië (op Silverstone)

9/08 - GP 70-jarige bestaan F1 (op Silverstone)

16/08 - GP van Spanje

30/08 - GP van België

6/09 - GP van Italië (op circuit van Monza)

13/09 - GP van Toscane (op circuit van Mugello)

27/09 - GP van Rusland

11/10 - GP van Eifel

25/10 - GP van Portugal

1/11 - GP van Emilia Romagna (op circuit van Imola)

BREAKING: We're racing at Nurburgring, Portimao and Imola!



The three Grands Prix will make up rounds 11-13 of the 2020 F1 calendar, with Imola being a two-day event#EifelGP #PortugueseGP #ImolaGP pic.twitter.com/Hxen8a45g1 Formula 1(@ F1) link