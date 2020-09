Dreiging van één race schorsing voorlopig afgewend: strafpunten Lewis Hamilton omgezet in boete voor Mercedes XC

28 september 2020

08u55

Bron: Belga 0 Formule 1 De twee strafpunten die Lewis Hamilton bovenop zijn twee tijdstraffen van 5 seconden kreeg in de Grote Prijs van Rusland, zijn omgezet in een boete voor zijn team Mercedes. De Internationale Automobielfederatie FIA oordeelde na het beluisteren van het radioverkeer dat Hamilton de instructies van de teamleiding volgde. Om die reden zijn de strafpunten op zijn racelicentie geschrapt en in plaats daarvan is Mercedes een boete opgelegd van 25.000 euro.

Hamilton toonde al totaal geen begrip voor de tijdstraffen die hij kreeg tijdens de race in Sochi en die hem zijn recordzege in de Formule 1 kostte. “Ik ben er vrij zeker van dat nog nooit iemand zo zwaar gestraft is voor zoiets belachelijk onschuldigs”, foeterde de Brit na de race, die hij van poleposition startte, maar als derde eindigde.

De regerend wereldkampioen kreeg in totaal 10 strafseconden omdat hij vlak voor aanvang van de race twee proefstartjes maakte op plekken in de pitstraat waar dat volgens de wedstrijdleiding verboden was. “Waar staat dat in de regels? Ik heb dit zo gedaan op talloze circuits en er is nooit iets van gezegd. Ik heb ook niemand in gevaar gebracht”, aldus Hamilton.

Hij kreeg aanvankelijk ook twee strafpunten op zijn racelicentie, waarmee zijn totaal op 10 kwam. Bij 12 strafpunten in één jaar wordt een coureur voor één race geschorst. Het zou voor Hamilton in de komende races dus penibel kunnen worden, maar de FIA heeft dat onheil afgewend. In een verklaring gaf de federatie aan dat Hamilton een teaminstructie had gekregen om de oefenstart op de verkeerde plaats uit te voeren.

Hamilton was bij een zege in Rusland op 91 grandprixzeges gekomen, evenveel als de legendarische Michael Schumacher. De volgende mogelijkheid is over twee weken op de Nürburgring van Duitsland.

