Drama voor Hamilton in GP van Duitsland: Vettel profiteert optimaal en pakt de polepositie

21 juli 2018

16u11 5 Formule 1 Een bijzonder opmerkelijk beeld op het circuit van Hockenheim. In de eerste kwalificatiesessie voor de GP van Duitsland kreeg Lewis Hamilton af te rekenen met pech. De wereldkampioen deed er nog alles aan om zijn bolide naar de pitlane te leiden en vond er niet beter op om zijn wagen eigenhandig verder te duwen. Zonder resultaat. Morgen vertrekt hij vanop de 14de plek en dat terwijl zijn grootste concurrent Sebastian Vettel de polepositie pakte. Stoffel Vandoorne vertrekt morgen vanop de 20ste plek.

Wanneer je die autosleutels alweer niet vindt... 🔑😂 @LewisHamilton pic.twitter.com/phz8hathLm Play Sports(@ playsports) link

Een horrorscenario dus voor Lewis Hamilton. De Brit probeerde in de Q1 werkelijk alles uit zijn wagen te halen, maar ging daarbij iets te hevig te werk. Meer dan een keer ging Hamilton te breed uit de bocht en dat leverde zelfs schade op aan zijn bolide. "De versnellingen willen niet veranderen", vertelde hij. Zijn teambazen eisten dat hij zijn wagen aan de kant zou zetten, maar Hamilton wilde van geen wijken weten. Helemaal op het einde van de Q1 stapte hij nog uit om zijn wagen eigenhandig naar de pitlane te duwen. Dat lukte hem echter niet zodat zijn kwalificaties eindigden in de Q1. Een enorme ontgoocheling voor Hamilton.

#GermanGP #Spoiler#LewisHamilton runs wide, resulting in hydraulics failure. Should he have listened to the team and stopped immediately? #F1 pic.twitter.com/tlE8G9qZ9l the gallery of speed(@ GALLERYofSPEED) link

Ook bij McLaren blijven de problemen zich opstapelen. We waren nog maar enkele minuten ver in de Q1 wanneer Stoffel Vandoorne al ietwat panikeerde via de boordradio. "Problemen met de versnellingen! Problemen met de versnellingen!", klonk het. Het was nefast voor de kwalificatiekansen van de 26-jarige Kortrijkzaan. Vandoorne reed nog wel verder, maar kon niet veel meer uit zijn bolide halen. Zo zette hij door de mechanische pech in de Q1 de traagste tijd neer van alle F1-piloten. Morgen vertrekt Stoffel Vandoorne dus vanop de 20ste plek.

Rode vlag in Q2

Ook de Q2 verliep niet zonder ongelukken. Nu was het de beurt aan Magnus Ericsson om van de baan te gaan, recht in de grindbak. Door die uitschuiver belandden er heel wat steentjes op het circuit en moest de rode vlag bovengehaald worden. Alle wagens gingen heel even op stal. Nadat de race weer werd aangevat, wisten Alonso, Sirotkin, Ericsson, Hamilton en Ricciardo zich niet te plaatsen voor de laatste kwalificatiesessie.

🚩RED FLAG 🚩



There's gravel on the track after Ericsson's spin which needs to be cleared 🧹#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/kUUZzQp1va Formula 1(@ F1) link

Baanrecord voor Sebastian Vettel

Sebastian Vettel kon door het uitvallen van Lewis Hamilton uiteraard een gouden zaak doen. Voor eigen volk perste de Duitser zelfs met een tijd van 1.11.212 nog een baanrecord uit zijn Ferrari. Valtteri Bottas sprong onverwacht nog over Vettel, maar die speelde haasje over in het ultieme slot. Kimi Raikkonen werd derde.

Q3 CLASSIFICATION: What a lap from Sebastian Vettel 🔥 #GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/UKS3K0oZXs Formula 1(@ F1) link

@LewisHamilton praying on his car after retire from qualifying in Q2#GermanGP #F1 #lewishamilton #LH44 #TeamLH #qualifying pic.twitter.com/HvlHqucMeI Motorsport_live_news(@ motorsportlive_) link

Hamilton's trying to push the car back to the pits 😲



It's looking like he won't make Q2!#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/BMOm7Kb4gp Formula 1(@ F1) link