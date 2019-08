Drama in Francorchamps: jonge Fransman komt om in Formule 2-race Jo Bossuyt in Francorchamps

31 augustus 2019

19u00 828 Formule 1 Nooit was autosport veiliger dan vandaag. Maar het lot was de jonge Anthoine Hubert wel heel ongunstig gestemd: hij werd op de slechts mogelijke manier aangereden door een concurrent. Dwars in de flank, op volle snelheid. Een ware horrorcrash. Die hij niet overleefde.

Het gebeurde in de derde ronde van de formule 2-race, op het snelle circuit van Francorchamps. De Fransman Anthoine Hubert ging dwars op de Raidillon, bekend als de snelste bocht ter wereld. Om een slippende concurrent te ontwijken. Hij belandde rechts tegen de bandenmuur, waarna zijn auto door de hoge snelheid (ongeveer 250 per uur bovenop de klim…) weer op het circuit werd geslingerd. Net op het moment dat zijn auto dwars op de piste stond, werd hij vol in de flank aangereden door de aanstormende Juan-Manuel Correa, die geen tijd had om te reageren.

Het meest gruwelijke scenario voor een crash, in de eenzitterij. De auto van Hubert werd in twee stukken gereten. De race werd meteen gestaakt, eerst voorlopig maar een paar minuten later definitief: altijd een slecht teken. Anthoine Hubert, die in september 23 jaar zou worden, had de vreselijke klap niet overleefd. Correa deed dat wel, maar werd met ernstige verwondingen aan de benen naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand zou wel stabiel zijn. Formule 2, de laatste opstapklasse onder de elite, haalt op het gebied van veiligheid hetzelfde niveau van formule 1. Maar stilstaand in de flank aangereden worden door een racewagen die meer dan tweehonderd per uur rijdt, is uiteraard te veel voor een menselijk lichaam. Hubert kwam om in een crash die iedere autocoureur wel eens een slapeloze nacht bezorgt.

No words... Truly, truly sad day.

Rest in Peace Anthoine pic.twitter.com/8yebR4EhqB Stoffel Vandoorne(@ svandoorne) link

Uitdagende bocht

De crash gebeurde bovenop de gevreesde Raidillon, niet zelden de mooiste bocht in de autosport genoemd. Maar ook een bocht waar het wel vaker verkeerd loopt. De crashes die Jacques Villeneuve er overleefde in 1998 en een jaar later, zijn populair op Youtube. In 2016 deed Kevin Magnussen het hem na, ook zonder schram. Omdat de energie van de klap telkens werd geabsorbeerd door de bandenmuur. Dat geluk mocht Hubert niet hebben.

Anthoine Hubert werd geboren in Lyon en begon in 2006 op zijn twaalfde te karten. Vandaar ging het naar de eenzitters waarin hij snel succes oogstte: in 2013 kampioen in de Formule 4 en vorig seizoen kampioen in de formule 3. Dankzij die titel kon hij dit seizoen promoveren naar de formule 2. Met de machine van het Arden-team won hij dit seizoen zowel in Le Castellet als in Monaco, goed voor een achtste plaats in het kampioenschap.

Menudo accidente en la Formula 2 #BelgianGP pic.twitter.com/fYN3mtNA9w Óscar #Djukismo(@ sposkar) link

Op het moment van de crash was Lewis Hamilton een interview aan het geven

Hamilton dava uma entrevista na hora do acidente. Nao conseguiu terminar. RT @F1everyday La reacción de #Hamilton al ver el accidente de la #F2 #BelgianGP pic.twitter.com/GEwtR8wWr2 Thalles Rodrigues 🏁🏈🥊🏒(@ TalesRodriguess) link