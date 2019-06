Doodzieke ‘engel’ Harry (5) die Lewis Hamilton inspireerde is niet meer Redactie

04 juni 2019

19u04

Bron: AD.nl 0 Formule 1 Harry Shaw, de vijfjarige doodzieke jongen die Lewis Hamilton inspireerde tot het winnen van de Grand Prix in Barcelona en door de formule 1-coureur zijn ‘engel’ werd genoemd, is afgelopen zaterdag overleden. Dat melden zijn ouders. “Hij blies zijn laatste adem uit na een zware strijd die tien maanden duurde.”

De Britse jongen leed aan een Ewingsarcoom, een zeldzame vorm van botkanker. Vader James en moeder Charlotte meldden het overlijden van hun zoon op de inzamelingsactie die werd opgericht nadat Harry met botkanker werd gediagnosticeerd. Aan Britse media laten zij ook weten: “Hij vocht tot het einde voor zijn leven. Nu zijn zijn pijn en lijden over. We kunnen ons geen leven zonder Harry voorstellen en ook niet de lege plek die hij achterlaat. We zijn ZO trots op Harry, op alles dat hij in zijn nog korte leven bereikt heeft en dat hij achterlaat om anderen te helpen. We missen hem.”

De jongen uit Redhill in Surrey, haalde in mei de internationale media. Lewis Hamilton won de race in Barcelona en bedankte daarna Harry, met tranen in zijn ogen. “Vandaag was ik supergeïnspireerd door dit kind dat me een bericht had gestuurd. Hij was mijn engel.” Wat bleek: voor de race had Harry vanuit het ziekenhuis een videoboodschap aan Hamilton ingesproken, om hem succes te wensen met de race en te bedanken voor de cadeautjes die hij had ontvangen van Mercedes, het team van Hamilton.



Overigens had Hamilton de boodschap van zijn fan voorafgaand aan de race ook nog gedeeld op zijn eigen Instagramaccount. “Harry, je weet niet hoeveel deze woorden voor mij betekenen, vriend. Dankjewel, je bent mijn inspiratie vandaag, Harry. Ik zal proberen je trots te maken. Je bent zo’n sterke jongen, ik wilde dat ik zo sterk als jij was.”

Harry, you don't know how much this message means to me buddy. Thank you so much, you are my inspiration today Harry. I will try to make you proud. You are such a strong boy, I wish I was as strong as you, I wanted the world to see how strong you are and ask everyone to send their best wishes and prayers to you during this hard time. Sending you love Harry. God bless you. Your friend, Lewis #keepfighting #nevergiveup #wewinandwelosetogether 217.2k Likes, 5,049 Comments - Lewis Hamilton (@lewishamilton) on Instagram: "Harry, you don't know how much this message means to me buddy. Thank you so much, you are my..."

Inzameling

Mercedes, het team van Hamilton, besloot na de race in Spanje de door de coureur gewonnen beker en een heuse F1-bolide naar het huis van de familie Shaw in Redhill te sturen. Om Harry nog een hart onder de riem te steken. De jongen was ontslagen uit het ziekenhuis en verbleef in zijn ouderlijk huis om met zijn ouders en zusje zijn laatste dagen door te brengen.



Ook de inzamelingsactie die Harry's ouders waren gestart om geld in te zamelen voor verder onderzoek naar de botkankervorm van hun zoon - “zodat andere kleine Harry’s een betere overlevingskans hebben” - werd door Mercedes nog eens extra onder de aandacht gebracht. Toen de foto’s van Harry met de beker, van hem en zijn vader die met een lach op hun gezicht de racewagen bewonderen, massaal werden opgepikt door internationale media stroomden de donaties binnen tot ruim 236.000 Britse pond op dit moment (ruim 265.000 euro).

Pijn

James en Charlotte Shaw hebben de inzamelingspagina op 29 april van dit jaar opgezet, op de dag dat zij te horen hadden gekregen dat hun zoon nog maximaal zeven dagen zou leven. Harry knokte ruim een maand door.



“We zouden graag zeggen dat Harry in alle rust is overleden, zonder pijn”, schrijft het echtpaar. “Dat klopt in zekere mate: hij overleed thuis, in zijn eigen bed, omringd door zijn eigen speelgoed en door mensen van wie hij hield. Maar in de laatste weken heeft Harry ook enorm geleden. Hij had erg veel pijn. Zoveel pijn zou teveel zijn voor ieder mens, zeker voor een vijfjarige jongen.”



Lewis Hamilton reageerde vanmiddag via Instagram op het overlijden van de jonge racefan. Hij postte een foto van de zieke Harry in het ziekenhuisbed. “Bedankt Harry, dat je zo'n positief voorbeeld bent geweest voor ons allemaal. Je bent zo dapper. De wereld gaat je missen. Dankjewel vriend en inspiratiebron. God zegene je en rust in vrede, vriend.”

Harry, thank you for being such a positive light to us all. You're so brave and the world will miss you dearly. Thank you, friend and inspiration. God bless you and rest in peace buddy❤️ 201.5k Likes, 3,557 Comments - Lewis Hamilton (@lewishamilton) on Instagram: "Harry, thank you for being such a positive light to us all. You're so brave and the world will miss..."

Harry Shaw on Twitter (2/3) It is impossible to imagine life without Harry and the hole he will leave in our lives. We are SO proud of Harry and everything he achieved in his life and the legacy he has created to help others. 🏆