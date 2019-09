Donkere wolken boven terugkeer F1 naar Zandvoort: milieu-organisaties stappen naar rechter LPB

Formule 1 De terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort staat op de helling. Milieu-actiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) stapt naar de rechtbank om het F1-circus in de Nederlandse badplaats tegen te houden. Eerder vocht de organisatie met succes de overheidsaanpak tegen stikstof aan.

Diverse milieu-organisaties kondigden eerder deze maand al aan naar de rechter te stappen omdat ze als gevolg van de Formule I onherstelbare natuurschade vrezen in Zandvoort. De Formule 1 zou in 2020 terugkeren naar Nederland, na een afwezigheid van liefst 35 jaar.

Over de comeback van Zandvoort hangen evenwel steeds meer donkere wolken, zeker nu ook Mobilisation for the Environment zich in de strijd gooit. De gevreesde organisatie sloot zich aan bij een samenwerkingsverband met andere milieu-actiegroepen zoals Stichting Duinbehoud, Rust bij de Kust, Milieudefensie, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Vrienden van Middenduin. Die organisaties zijn bang dat de verbouwingen rond het circuit een negatieve invloed zullen hebben op het duingebied rond Zandvoort en stappen naar de rechter. Het duinencircuit ligt in een beschermd natuurgebied. Er komen onder meer nieuwe tribunes, tunnels en een nieuwe weg. (lees verder onder de foto)

Tevens klopt de uitgereikte vergunning van geen kant, zegt MOB-woordvoerder Johan Vollenbroek in het Algemeen Dagblad. “De bestaande vergunning is op drijfzand gebaseerd. Die is direct afgeleid van een eerdere vergunning, die al in 2006 vervallen is.”

De kans dat het de milieuorganisaties lukt om de Formule 1-race tegen te houden, is volgens advocaat Sander Lely behoorlijk. “Het gaat de organisatoren absoluut een hoop vertraging opleveren. Zandvoort mag zich niet rijk rekenen door ervan uit te gaan dat er de rest van het jaar minder uitstoot is rond het circuit”, zegt Lely, die aan de basis stond van de stikstofzaak die stichting Urgenda won tegen de Nederlandse staat. “Op die redenering is de hele landelijke stikstofaanpak onderuit gegaan.”