Dokters halen F2-piloot Correa uit kunstmatige coma, toestand nog steeds kritiek LPB

21 september 2019

08u45

Bron: dpa/belga 0 Autosport Formule 2-piloot Manuel Correa ligt niet langer in een kunstmatige coma. Toch is zijn toestand nog altijd kritiek, zo maakte zijn manager bekend.

De 20-jarige Amerikaan raakte zwaargewond bij het ongeval op het circuit van Spa-Francorchamps op 31 augustus waarbij de 22-jarige Fransman Anthoine Hubert het leven liet. Correa wordt verzorgd op de intensieve afdeling van een gespecialiseerd ziekenhuis in Londen. Hij liep breuken op aan beide benen, beschadigde zijn ruggenmerg en kampte met vochtophoping in de longen.

"De dokters hebben Manuel uit de kunstmatige coma gehaald. Hoewel dit goed nieuws is en een grote stap in de goeie richting, blijft zijn toestand ernstig", luidt het bij zijn manager. "Hij is nog altijd heel fragiel en kwetsbaar.”

Nadat hij al in Luik was behandeld, traden er complicaties op en moest Correa in een ziekenhuis in Londen aan de beademing. De artsen willen nu zo snel mogelijk zijn benen opereren om de kans op blijvende schade te verkleinen. Die operatie is pas mogelijk als Correa’s longen weer functioneren.