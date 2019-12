Dochter van voormalig formule 1-baas Bernie Ecclestone slachtoffer van miljoenendiefstal Redactie

Bron: Belga 0 Formule 1 Fotomodel en ster in reality-tv-programma's Tamara Ecclestone (35), de dochter van de voormalige baas van de Formule I Bernie Ecclestone (89), is slachtoffer geworden van een inbraak en diefstal. Er zouden juwelen ter waarde van liefst 60 miljoen euro gestolen zijn.

Inbrekers gingen vrijdag aan de haal met verschillende safes vol met waardevolle juwelen uit haar woning in het mondaine Londense stadsdeel Kensington. "Tamara en haar familie stellen het goed, maar ze zijn verbijsterd over de inbraak en diefstal", zei een woordvoerder van de familie. Volgens de Britse krant The Sun hebben de juwelen een waarde van 50 miljoen pond (60 miljoen euro).

Tamara Ecclestone woont met haar echtgenoot Jay Rutland (38) en dochter Sophia (5) in een groot huis nabij Kensington Palace. Het huis telt 57 kamers.

De dieven sloegen toe, net nadat de bewoners op kerstvakantie vertrokken waren. Het duurde een uur voor ze door een veiligheidsagent werden opgemerkt. Van arrestaties is nog geen sprake, aldus Scotland Yard.