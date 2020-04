Dit jaar geen Formule 1 in Spa-Francorchamps? “Alle scenario’s zullen bestudeerd worden” GVS

16 april 2020

06u24

Bron: Belga 0 Formule 1 De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om geen massa-evenementen toe te laten tot en met 31 augustus heeft ook gevolgen voor de Grote Prijs Formule 1 van België. Die staat op 30 augustus geprogrammeerd op het circuit van Spa-Francorchamps. Promotor Spa Grand Prix zegt "akte te nemen" van de beslissing van de overheid en sluit geen enkel scenario uit.

"Niets is onmogelijk en niets is mogelijk", blijft Vanessa Maes, algemeen directeur van Spa Grand Prix, op de vlakte in een reactie aan Belga. "Alle scenario's: uitstel, achter gesloten deuren, annulatie zullen bestudeerd worden. Vandaag kan niemand zeggen wat de situatie binnen 4,5 maanden zal zijn."

Vanaf vandaag gaan we met de regering de verschillende mogelijke en onmogelijke scenario's onder de loep nemen. Niemand kan zeggen wat de situatie binnen 4,5 maanden zal zijn Vanessa Maes

Maes onderstreept dat "de absolute prioriteit de gezondheid is van de Belgen en van de toeschouwers die naar Spa-Francorchamps komen". "In die optiek steunen wij de beslissing van de regering. Het organiseren van een sportevenement in deze periode kan futiel lijken.” Maes erkent wel dat het nieuws "een grote ontgoocheling" is.

Concreet is reeds beslist de ticketverkoop vanaf gisteravond stop te zetten. De 65.000 toeschouwers die al een kaartje kochten voor de wedstrijddag en de 165.000 kaarten die al aan de man zijn gebracht voor de drie dagen, kunnen genieten van de algemene verkoopsvoorwaarden, zijnde een uitstel naar volgend jaar of een terugbetaling. “Vanaf vandaag gaan we met de regering de verschillende mogelijke en onmogelijke scenario's onder de loep nemen. Vandaag kan niemand zeggen wat de situatie binnen 4,5 maanden zal zijn. We moeten de tijd krijgen om ons werk te doen en met de verschillende experten van de regering en Liberty media (de wereldwijde promotor van de F1) nagaan wat het meest wensbare is", aldus nog Vanessa Maes.