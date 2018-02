Dit is het nieuwe wapen van Mercedes, al is teambaas Wolff niet onder de indruk van halo: "Geef me een kettingzaag en ik haal die er meteen weer af" Arjan Schouten

22 februari 2018

14u40

Bron: AD.nl 0 Formule 1 In de W09, de nieuwe Mercedes van de Formule 1-kampioen, reed Valtteri Bottas alvast wat rondjes over Silverstone . "Als coureur voel je je heel speciaal als je deze machine mag besturen."

Groots was de officiële presentatie van de W09 voorbereid. Via een wereldwijde perslaunch presenteerde Mercedes vanmiddag de nieuwe ‘zilverpijl’ die voor het vijfde kampioenschap op rij moet zorgen. Maar waar Valtteri Bottas de W09 vanochtend al even over een grijs Silverstone stuurde als onderdeel van een filmdag, lekten ongetwijfeld niet geheel ongepland meteen de eerste plaatjes uit van de wagen die op het eerste oog bijzonder veel op haar voorganger lijkt.

Natuurlijk ontbreekt de haaienvin aan de achterkant en is de cockpit vanwege nieuwe regels beschermd met een halo, maar verder vallen de verschillen mee. Wel in het oog springend zijn de opvallende strepen aan de zijkant die voor een flitsend karakter zorgen. "Maar van die halo ben ik niet erg onder de indruk", liet teambaas Toto Wolff al optekenen tijdens de presentatie. "Ik snap dat de veiligheid van de coureurs voorop staat, maar erg aantrekkelijk ziet deze oplossing er niet uit. Geef me een kettingzaag en ik haal die halo er meteen weer af."

Halo of niet, wereldkampioen Lewis Hamilton kan niet wachten tot hij komende week bij de wintertest in Barcelona achter het stuur van de W09 mag kruipen. "Er is zo hard gewerkt aan deze auto door heel veel mensen. Ik kijk er enorm naar uit om haar mee het asfalt op te nemen en de limieten op te zoeken."

Waar Hamilton aan zijn zesde seizoen bij Mercedes begint, wil Bottas na een voorzichtig debuutjaar met drie zeges vooral een constanter niveau behalen. "Ik wil alles wat ik vorig jaar geleerd heb nu meer gaan gebruiken. Dit jaar draait het allemaal om resultaat leveren en constanter worden", beseft de Fin. "Ik heb al goede races gehad, maar ook races waar ik niet op mijn niveau was. Dit seizoen wil ik elk weekend top zijn, want ik wil absoluut vechten voor het kampioenschap."

Daarvoor moet Bottas niet alleen af zien te rekenen met collega Hamilton, maar natuurlijk ook met de Ferrari's. De nieuwe Ferrari van Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen wordt ook vandaag gepresenteerd in thuisbasis Maranello. Beelden van de McLaren van Stoffel Vandoorne en Fernando Alonso, waarvan de presentatie gepland is voor morgen, lekten eerder vandaag ook al uit.

