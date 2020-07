Deze Schumacher-records heeft Hamilton nog voor het grijpen Redactie

20 juli 2020

15u49

Bron: AD 0 Formule 1 Een nieuw Formule 1-weekend en een nieuw Formule 1-record voor Lewis Hamilton (35). In Hongarije kwam hij voor de achtste keer als eerste over de streep en daarmee evenaart hij Michael Schumacher (51), die ooit achtmaal de beste was in de GP van Frankrijk. Beetje bij beetje sneuvelen de records van Schumi.

Wereldtitels

Uiteraard staat het allerbelangrijkste record van Schumacher nog steeds: zeven wereldtitels. Lang werd het onaantastbaar geacht, maar Hamilton is de laatste jaren net zo oppermachtig als de Duitser ooit was. Dit seizoen kan hij op gelijke hoogte komen. In 2008 zag Schumacher dat al aankomen. “Hij kan absoluut mijn record breken. Niemand dacht dat ik ooit Juan Manuel Fangio kon verslaan (vijf wereldtitels). En toen deed ik dat toch. Records zijn er om verbroken te worden.”

Polepositons

Hamilton pakte in 2017 al het polepositionrecord van Schumi af. Na de GP van Hongarije van afgelopen weekend staat Hamilton zelfs op 90 poleposities. Veel meer dan zijn voorbeelden Schumacher (68) en Ayrton Senna (65).

Grand prix-zeges

De Duitser heeft nog wat records in handen, maar het is een kwestie van tijd voordat die sneuvelen. Schumacher won 91 grand prixs, terwijl Hamilton op 86 staat. En aangezien de komende races (twee keer Groot-Brittannië, Spanje, België en Italië) ideaal lijken voor Mercedes, is het niet ondenkbaar dat Hamilton op 6 september op gelijke hoogte komt.

Podiumplekken

Het record van meeste podiumplekken zal al eerder sneuvelen. Schumacher stond 155 keer op het podium, terwijl Hamilton ook al 153 keer in de top 3 finishte.

Punten

Ook zal het record van de meeste races in de punten dit seizoen nog sneuvelen. Schumacher stond in 221 races in de punten, terwijl Hamilton dat 216 keer deed.

Zeges bij één team

Met nog minstens zeven races te gaan kan Hamilton ook het record pakken van de meeste overwinningen bij één team. Schumi won 72 races in de knalrode Ferrari, terwijl Hamilton nu op 65 overwinningen voor Mercedes staat.

Rondes aan de leiding

Het lijkt onwaarschijnlijk voor dit seizoen, maar ook het record voor het aantal rondes dat Schumacher aan de leiding reed, kan sneuvelen. De Duitser wist 5.111 rondes te leiden, terwijl Hamilton op 4.619 staat. Nog iets minder dan 500 rondes te gaan dus.

Onbreekbare records

Blijft er dan geen enkele herinnering aan Schumacher in de geschiedenisboeken staan? Zeker wel: Michael Schumacher stond namelijk negentien keer achter elkaar op het podium, terwijl Hamilton nooit verder kwam dan zestien. Op dit moment staat deze reeks zelfs maar op twee. Ook lijkt het aantal snelste rondes onhaalbaar voor de Brit. Na zondag staat hij op 48, terwijl Schumacher er maar liefst 77 wist te rijden.

Ook lijkt het er niet op dat Hamilton snel het hattrickrecord van Schumacher gaat benaderen. Schumacher wist 22 keer de poleposition, snelste race én overwinning te noteren in een GP-weekend. Hamilton lukte dat slechts 16 keer, waarvan maar twee in de laatste twee jaar.

Negen op rij

Hamilton en Schumacher domineren dus de recordlijstjes, maar er is één record dat voorlopig in handen blijft van iemand anders. Sebastian Vettel (33) wist in 2013 namelijk 9 overwinningen achter elkaar te boeken. Schumacher kwam nooit verder dan 7, terwijl Hamilton op 5 is blijven steken. En ondanks de superioriteit van Mercedes wist Hamilton nooit meer dan 11 races in één seizoen te winnen. In 2014 pakte hij 11 van de 19 races en in 2018 én 2019 deed hij dat ook, maar toen werden er 21 grand prixs verreden. Het record is in handen van Schumacher én Vettel. In 2004 won Schumacher 13 van de 18 races en Vettel won er in 2013 ook 13, maar toen waren er 19 races.

