Derde vrije training Grote Prijs van Frankrijk valt in het water Redactie

23 juni 2018

14u21

Bron: ANP/Belga 0

De derde vrije oefensessie voor de Grote Prijs F1 van Frankrijk is grotendeels in het water gevallen. Na een paar minuten kwamen de eerste regendruppels naar beneden boven circuit Paul Ricard, waarna het al snel hevig begon te regenen. De Fin Valtteri Bottas zette met zijn Mercedes een tijd van 1:33.666 neer en was daarmee de snelste aan het begin van de training. De Spanjaard Carlos Sainz (Renault/1:34.953) werd tweede, voor de Monegask Charles Leclerc (Sauber/1:35.012). Stoffel Vandoorne reed 1:37.547 op de tabellen, goed voor de zesde tijd. De kwalificaties voor de GP van Frankrijk beginnen om 16 uur.

Uitslag:

1. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:33.666 (3 rondes) (gem: 224,534 km/u)

2. Carlos Sainz Jr (Spa/Renault) 1:34.953 (3)

3. Charles Leclerc (Mon/Sauber-Ferrari) 1:35.012 (5)

4. Fernando Alonso (Spa/McLaren-Renault) 1:36.365 (4)

5. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:36.756 (5)

6. Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren-Renault) 1:37.547 (4)

7. Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso-Honda) 1:38.317 (5)

8. Marcus Ericsson (Zwe/Sauber-Ferrari) 1:38.450 (3)

9. Sergio Pérez (Mex/Force India-Mercedes) 1:39.641 (4)

10. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-TAG Heuer) 1:39.738 (3)

11. Esteban Ocon (Fra/Force India-Mercedes) 1:40.087 (4)

12. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:40.743 (3)

13. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:49.711 (3)

14. Lance Stroll (Can/Williams-Mercedes) 2:02.399 (4)

15. Sergey Sirotkin (Rus/Williams-Mercedes) 2:04.093 (5)

Geen tijd:

Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari) 0.000 (3)

Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 0.000 (1)

Max Verstappen (Ned/Red Bull-TAG Heuer) 0.000 (1)

Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 0.000 (3)

Brendon Hartley (NZe/Toro Rosso-Honda) 0.000 (2)