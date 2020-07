Derde vrije oefenritten van GP Steiermark zijn geschrapt Redactie

11 juli 2020

12u55 0 Formule 1 De derde vrije oefenritten voor de Grote Prijs van Steiermark, de tweede manche in het wereldkampioenschap Formule 1, zijn zaterdagmiddag vanwege de aanhoudende regen geschrapt.

In principe hadden ze om 12 uur moeten beginnen. Na een eerste uitstel volgde daarna het bericht dat FP3 wordt afgelast. Het is nu afwachten of de kwalificaties op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg kunnen doorgaan. Die starten normaal om 15 uur. Eerder op de dag werd ook al de F3-race stopgezet.

Vrijdag waren de snelste chrono’s in de eerste twee vrije oefenritten voor de Mexicaan Sergio Perez (Racing Point) en de Nederlander Max Verstappen (Red Bull). De race begint zondag om 15u10.

