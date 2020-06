Exclusief voor abonnees Derde keer oog in oog met de dood: het leven van de Italiaanse ex-F1-coureur en volksheld Zanardi is voer voor Hollywood



Jo Bossuyt

21 juni 2020

20u01 0 Formule 1 Je hebt mensen die het geluk niet altijd aan hun kant hebben. Dan heb je er die brute pech hebben in het leven. Sommigen worden ronduit door het lot achtervolgd. En dan heb je Alessandro Zanardi (53). De vroegere Italiaanse F1-coureur vecht al voor de derde keer voor zijn leven.

“Hij was een ongemanierde vlerk die smerige dingen uithaalde met de anderen. Een hatelijke vent, pretentieus ook.” Johnny Rives, ondertussen 83 jaar en ooit gezaghebbend F1-journalist voor de Franse sportkrant L’Equipe, zei het onlangs in een interview waarin hij terugblikte op zijn leven in de ‘snelste’ perszaal ter wereld. De man had het over Michael Schumacher.

