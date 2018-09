De vondst van Mercedes-baas die het vel van Vandoorne zou hebben gered: "Opnieuw een volle grid met spektakel" GVS

10 september 2018

13u06

Bron: Motorsport, GPUpdate, autosport.com 0 Formule 1 Toto Wolff heeft een idee. De teambaas van F1-renstal Mercedes pleit voor drie bolides per merk. Zo zou de jonge garde sneller aan de bak komen in een auto die speciaal voor hen gereserveerd is. Een hersenspinsel waar andere renstallen niet meteen oren naar hebben, maar het zitje van onze Stoffel Vandoorne wél zou gered hebben.

Mercedes heeft met onder andere Esteban Ocon of George Russell heel wat veelbelovend talent in de eigen rangen. Enig probleem: Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zijn haast onaantastbaar. Het is dus geen evidentie om die jonge snaken ervaring te laten opdoen, zeker niet omdat andere teams er niet happig op zijn om een piloot die onder contract staat bij een concurrent kansen aan te bieden.

Zo stond Ocon even in de belangstelling van Red Bull om de vertrokken Ricciardo te vervangen, maar teambaas Horner trok exact om die reden zijn staart terug in. “Jullie begrijpen wel dat Red Bull niet gaat investeren in een Mercedes-rijder. Eigenlijk zitten we met een gekke situatie waarbij een rijder zoals Ocon volgend jaar mogelijk geen racezitje heeft. Indien hij contractueel vrij zou geweest zijn dan was hij zeker en vast een kandidaat", klonk het enkele dagen terug.

Bomvolle grid

Maar voor elke hinderpaal is er een oplossing, denkt Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker speelt immers met het idee dat teams voortaan drie bolides kunnen afvaardigen. "Ik heb een simpel antwoord op de hele kwestie. Geef ons een derde wagen die alleen voorbestemd is voor een jonge coureur. Iemand die maximaal twee jaar F1-ervaring op de teller heeft staan. De kosten zijn alvast minder dan een jeugdteam op te starten. Bovendien zullen we eindelijk opnieuw een bomvolle grid hebben met nieuwe talentjes die voor spektakel willen zorgen. Kunnen we nu niet stellen dat het allemaal saai is? We moeten het risico durven nemen om coureurs van 18 of 19 jaar in een topwagen te steken."

Een hersenspinsel dat het zitje van Stoffel Vandoorne kon redden. Met Norris beschikte McLaren immers over een protegé die ze niet langer een kans konden ontzeggen. Rivaliserende teams lagen immers op de loer om de jonge Brit weg te kapen. Vandoorne moest zijn zitje dan maar afstaan. De kans dat onze landgenoot nog aan de bak komt in de koningsklasse van de autosport, is bijzonder klein.

Een derde wagen zou ook Ocon redden. Wolff: "Het zou fantastisch zijn mocht hij in een Mercedes én in een echte race zich kunnen meten met Hamilton."

Eén puntje

Een plan dat andere renstallen boeiend vinden, maar ze stellen zich vragen bij het praktische plaatje van de hele kwestie. “Interessant”, zei Horner in gesprek met Motorsport.com. Maar het is heel moeilijk om drie wagens te runnen. Denk bijvoorbeeld aan de pitstops. Ik weet ook niet of de middenmoot erg blij zal zijn." Wanneer de topteams Ferrari, Mercedes en Red Bull drie wagens afvaardigen, is het immers geen gek idee dat zij in sommige races de top negen bezetten. De andere teams strijden dus voor amper één resterend WK-punt.

Claire Williams - verantwoordelijke bij Williams - is al helemaal geen voorstander: “Wij zijn tegen het plan. Waar eindigt dit? Het zou een nieuwe stap in de verkeerde richting zijn.” Tot slot deed ook CEO Zak Brown, de man die Stoffel dus op de keien zette, zijn zegje. “Het idee is leuk, maar hoe ga je dat managen? Er is ruimte op de grid, maar niet voor een derde auto bij elk team. Misschien in bepaalde races, maar het moet wel eerlijk en gelijkwaardig zijn.”