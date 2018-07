De vloek van de Hungaroring en waarom het circuit zo speciaal is voor Vandoorne: alles wat u moet weten over de GP van Hongarije XC

27 juli 2018

11u23 0 Formule 1 Dit weekend zijn de F1-coureurs aan zet op de Hungaroring. Het is tevens de 33ste keer dat de GP van Hongarije op de kalender staat. Maar wat moet u nu echt weten over de twaalfde race van het seizoen?

Hamilton meeste overwinningen

De Hungaroring is de speeltuin van Lewis Hamilton. De Brit wist er in het verleden liefst vijfmaal te winnen, waarmee hij de recordhouder in Hongarije is. Michael Schumacher ging er vier keer met de zege aan de haal, Sebastian Vettel zit aan twee stuks.

De vloek van de Hungaroring

Het is moeilijk in te halen tijdens de GP van Hongarije. De racer die zaterdag de pole pakt, heeft dan ook een dikke kans om zondag te zegevieren. Daaruit zouden we kunnen concluderen dat er meestal een grote naam wint. En toch: de laatste winnaar in Hongarije die dat jaar ook wereldkampioen werd: Michael Schumacher, in 2004. Liefst veertien jaar geleden. De vloek van de Hungaroring.

Vettel voorbij Prost?

Sebastian Vettel mikt in Hongarije op zijn 52ste zege uit zijn carrière. Daarmee zou hij beter doen dan F1-legende Alain Prost (51). Slechts twee coureurs wisten meer dan 52 overwinningen in de wacht te slepen: Michael Schumacher (91) en Lewis Hamilton (66).

Boutsen enige Belgische winnaar

Thierry Boutsen is de enige Belgische F1-piloot die de GP van Hongarije op zijn palmares wist te zetten. In 1990 mocht onze landgenoot het zegegebaar maken op de Hungaroring.

Jarige Alonso

Fernando Alonso mag zondag 37 kaarsjes uitblazen. Slechts twee F1-rijders wisten ooit op hun verjaardag een grand prix te winnen: James Hunt (GP van Nederland in 1976) en Jean Alesi (GP van Canada in 1995). Nog meegeven: Alonso won in Hongarije zijn eerste race in de Formule 1. Dat gebeurde in 2003.

Eerste punt ooit voor Vandoorne

Vorig jaar was Ferrari heer en meester op Hongaarse bodem. Sebastian Vettel was de snelste op de Hungaroring en bleef zijn ploegmakker Kimi Räikkönen en Valtteri Bottas voor. Daarnaast boekte Vandoorne met een tiende plek zijn eerste punt ooit in de Formule 1.

Plattegrond circuit

De Hungaroring telt zestien bochten en is 4,38 kilometer lang.