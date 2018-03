De troepenschouw van onze F1-watcher: Stoffel met McLaren 'best of the rest'? - Max nog dichter bij podium of zelfs winst Formule 1 in 2018 Jo Bossuyt

21 maart 2018

08u00 1

Zondag begint in het Australische Melbourne het nieuwe formule 1-seizoen, dat voor het eerst in de geschiedenis niet minder dan 21 races op de kalender heeft staan. Met auto’s die er helemaal anders uitzien door de introductie van de zogenaamde 'halo', een beugel die op de cockpit wordt gemonteerd om het hoofd van de coureur te beschermen tegen rondvliegende brokstukken. Een ding dat al voor heel wat controverse zorgde, wegens schreeuwlelijk en niet geliefd door de coureurs. Ook controversieel: de auto’s die voortaan maar drie motoren krijgen voor een volledig seizoen, eentje minder dus: verwacht dus nog meer strafplaatsen op de grid voor coureurs die meer motoren nodig hebben.

Maar de grootste wijziging is er eentje met Belgische tint: onze landgenoot Stoffel Vandoorne is verlost van zorgenkind Honda want rijdt dit seizoen met een Franse motor. Zijn team McLaren was de eindeloze problemen met de Japanse V6 spuugzat en koos voor de krachtiger en vooral veel betrouwbaardere krachtbron van Renault. Een moedige beslissing die ervoor zou kunnen zorgen dat McLaren 'best of the rest' wordt. Lees: vierde team in de hiërarchie.

Hoewel het altijd moeilijk oordelen is op basis van de wintertests, omdat nooit duidelijk is in welke configuratie de auto’s er precies rijden, zijn de meeste waarnemers het erover eens: Mercedes begint als favoriet aan het seizoen want heeft meer progressie gemaakt dan Ferrari. Meer zelfs: wellicht is ook Red Bull voorbij Ferrari geslopen, en zal halve Belg Max Verstappen nog dichter bij podium of zelfs winst zal rijden.

Achter de drie topteams zal het voor de vierde positie kampen tussen het McLaren van Vandoorne en Alonso, dat ondanks de vele problemen tijdens de wintertests heel wat potentieel liet zien, en Renault dat een serieuze stap vooruit heeft gezet. Een van de grootste zakkers in de hitparade lijkt Force India, vorig jaar nog geregeld bikkelend in de subtop maar tijdens de wintertests nooit enige hint van pure snelheid. Tijd voor onze jaarlijkse troepenschouw: wat je moet weten over iedere coureur, van leeftijd tot het beste seizoen dat ze in formule 1 reden, en wat ze dit seizoen volgens de meest betrouwbare bronnen verdienen.

MERCEDES

AUTO: W09 Hybrid

MOTOR: Mercedes V6 Turbo

44 Lewis Hamilton

*Engelsman – 33 jaar

*208 GP's gereden

*62 GP's gewonnen

*WERELDKAMPIOEN 2008, 2014, 2015 en 2017

*Jaarsalaris: 31 miljoen euro

*Op de absolute top van zijn kunnen. Mentaal de rust zelve: met vier wereldtitels op zak hoeft het niet meer. Die combinatie van sereniteit, toptalent en de beste auto zal andermaal brokken maken.

77 Valtteri Bottas

*Fin – 28 jaar

*97 GP's gereden

*3 GP's gewonnen

*3e in WK 2017

*Jaarsalaris: 8 miljoen euro

*Onder fenomenale druk. Mercedes-baas Wolff wil in 2019 Ocon (Force India) in de tweede Mercedes. Wil Bottas zijn zitje redden, dan moet hij de titel pakken. En …Hamilton kloppen.

RED BULL

AUTO: RB14

MOTOR: Renault Tag Heuer V6 Turbo

3 Daniel Ricciardo

*Australiër – 29 jaar

*129 GP's gereden

*5 GP's gewonnen

*3e in WK 2014, 2016

*Jaarsalaris: 6 miljoen euro

*Insiders beschouwen hem als een absolute topper. Maar vorig seizoen verzeilde hij helemaal in de schaduw van teamgenoot Max Verstappen. Moet dat dit seizoen absoluut rechtzetten.

33 Max Verstappen

*Nederlander – 20 jaar

*60 GP's gereden

*3 GP gewonnen

*5e in WK 2016

*Jaarsalaris: 20 miljoen euro

* Snel, onverschrokken en begenadigd goed. Stilzwijgend kopman van Red Bull na zijn contractverlenging vorig jaar. Toekomstig wereldkampioen, zodra hij daar de auto voor krijgt.

WILLIAMS

AUTO: FW41

MOTOR: Mercedes V6 Turbo

18 Lance Stroll

*Canadees – 19 jaar

*20 GP's gereden

*0 GP's gewonnen

*12e in WK 2017

*Jaarsalaris: wat hij krijgt van papa

*In formule 1 dankzij papa, die miljardair is. En zoveel geld in Williams stopt dat hij er naar verluidt zelfs de lakens uitdeelt. Zo raakt Lance nooit verlost van zijn reputatie -rijkeluiszoontje.

35 Sergey Sirotkin

*Rus – 22 jaar

*0 GP's gereden

*0 GP's gewonnen

*debuteert

*Jaarsalaris: 500 000 euro

*Probeerde bij Renault binnen te raken. Lukte niet. Bij Williams vielen ze wel voor de miljoenen van zijn Russische sponsors. Kan heel snel zijn, maar kan ook geen foutloze koers rijden.

FERRARI

AUTO: SF71-H

MOTOR: Ferrari V6 Turbo

5 Sebastian Vettel

*Duitser – 30 jaar

*198 GP's gereden

*47 GP's gewonnen

*WERELDKAMPIOEN 2010, 2011, 2012 en 2013

*Jaarsalaris: 24 miljoen euro

*Staat voor het seizoen van de waarheid. Verloor de titel vorig jaar door domme fouten. Bij Ferrari raakte het geduld net niet op. Veel Italiaans krediet heeft Sebastian niet meer. Winnen is must.

7 Kimi Raikkonen

*Fin – 39 jaar

*271 GP's gereden

*20 GP's gewonnen

*WERELDKAMPIOEN 2007

*Jaarsalaris: 6 miljoen euro

*En hopla, Ferrari gunt de oudste op de grid nog maar eens een jaartje. Omdat ene Vettel dat wil. Met Kimi heeft die immers een onschadelijke ploegmaat die hem niet eens mag aanvallen.

McLAREN

AUTO: MCL33

MOTOR: Renault V6 Turbo

14 Fernando Alonso

*Spanjaard – 37 jaar

*291 GP's gereden

*32 GP's gewonnen

*WERELDKAMPIOEN 2005 en 2006

*Jaarsalaris: 25 miljoen euro

*Topcoureur. Vorig jaar raakte zijn geduld op met die McLaren die niet vooruitging, maar hij bleef dan toch in formule 1. Gaat nu ook nog eens WEC rijden -sportwagens. Te veel van het goede?

2 Stoffel Vandoorne

*Belg – 26 jaar

*21 GP gereden

*0 GP's gewonnen

*16e in 2017

*Jaarsalaris: 900 000 euro

*Begint aan zijn tweede seizoen. Smeekt om een auto waarmee hij kan tonen wat insiders al weten van in de instapklassen: de West-Vlaming heeft alles om absolute top te worden.

FORCE INDIA

AUTO: VJM11

MOTOR: Mercedes V6 Turbo

11 Sergio Perez

*Mexicaan – 29 jaar

*134 GP's gereden

*0 GP's gewonnen

*7e in WK 2016 en 2017

*Jaarsalaris: 4 miljoen euro

*Rijdt mee dankzij het geld van miljardair Carlos Slim. Wisselt brio af met gestuntel. Heel agressief in duels, om niet te zeggen: soms over de schreef. Wilde hogerop maar niemand wilde hem echt.

31 Esteban Ocon

*Fransman – 21 jaar

*29 GP's gereden

*0 GP's gewonnen

*8e in WK 2017

*Jaarsalaris: 500 000 euro

*Toptalent. Jong en speels toen hij vorig jaar aan zijn eerste volledige seizoen begon, maar kweekte heel snel heel veel maturiteit. Is een beschermeling van Mercedes-baas Toto Wolff.

RENAULT

AUTO: RS18

MOTOR: Renault V6 Turbo

27 Nico Hulkenberg

*Duitser – 29 jaar

*135 GP's gereden

*0 GP's gewonnen

*9e in WK 2014, 2016

*Jaarsalaris: 3 miljoen euro

*Al jaren bestempeld als toptalent, maar al jaren komt dat er niet echt uit. Misschien dit seizoen? De nieuwe Renault was een van de verrassingen tijdens de wintertests in Barcelona.

55 Carlos Sainz Jr.

*Spanjaard – 23 jaar

*60 GP's gereden

*0 GP gewonnen

*9e in WK 2017

*Jaarsalaris: 3 miljoen euro

*Charmant, charismatisch en snel. Met een topmachine wordt hij een van de grote sterren in formule 1. Red Bull weet het want leende hem uit aan Renault en kan hem in 2019 terugroepen.

TORO ROSSO

AUTO: STR13

MOTOR: Honda V6 Turbo

10 Pierre Gasly

*Fransman – 22 jaar

*5 GP's gereden

*0 GP's gewonnen

*(eerste volledige seizoen)

*Jaarsalaris: 350 000 euro

*De Fransen beschouwen hem als een van hun grote talenten. Beschermeling van Red Bull. Mocht vorig jaar invallen voor Sainz (die naar Renault ging), deed dat goed en mocht blijven.

28 Brendon Hartley

*Nieuw-Zeelander – 28 jaar

*4 GP's gereden

*0 GP gewonnen

*(eerste volledige seizoen)

*Jaarsalaris: 900 000 euro

*Destijds in het jeugdprogramma van Red Bull (eigenaar van Toro Rosso) maar toen gedumpt. Ging sportwagens rijden. Tot Red Bull hem vorig jaar weer opviste om de Rus Kvyat te vervangen.

ALFA ROMEO SAUBER

AUTO: C37

MOTOR: Ferrari V6 Turbo

9 Marcus Ericsson

*Zweed – 28 jaar

*76 GP's gereden

*0 GP's gewonnen

*18e in WK 2015

*Jaarsalaris: 250 000 euro

*In F1 dankzij zijn Zweedse sponsors. Net zoals vorig jaar. En het jaar daarvoor. Etcetera. Zal wel weer een seizoen in complete anonimiteit rijden. En in de schaduw van zijn snelle ploegmaat.

16 Charles Leclerc

*Monegask – 20 jaar

*0 GP's gereden

*0 GP's gewonnen

*debuteert

*Jaarsalaris: 250 000 euro

*Beschermeling van Ferrari. Zeer hoog aangeschreven. Fietste vorig seizoen iedereen naar huis in de GP2, wachtkamer van formule 1. Zoals ene Stoffel Vandoorne een seizoen eerder. Toptalent.

HAAS F1 Team

AUTO: VF-18

MOTOR: Ferrari V6 Turbo

8 Romain Grosjean

*Fransman – 32 jaar

*122 GP's gereden

*0 GP's gewonnen

*7e in WK 2013

*Jaarsalaris: 1,5 miljoen euro

*Begint aan zijn derde seizoen bij Haas. En kan dit seizoen misschien wat laten zien, want de nieuwe machine van het Amerikaanse team gaf tijdens de wintertests blijk van strak ritme.

20 Kevin Magnussen

*Deen – 25 jaar

*60 GP's gereden

*0 GP's gewonnen

*11e in WK 2014

*Jaarsalaris: 900 000 euro

*Kreeg in 2014 een kans bij McLaren maar werd te licht bevonden. Dat is hij drie jaar later nog altijd: te licht. Af en toe snel maar maakt te veel fouten om een goed seizoen in elkaar te rijden.

Het Formule 1-seizoen telt dit jaar 21 grands prix, één meer dan vorig jaar, en de starttijden van veel races zijn veranderd. In dit overzicht ziet u precies wanneer u de wekker moet zetten of juist lekker uitgebreid kan lunchen.

Grand Prix van Australië:

25 maart start race 07.10 uur, denk aan de zomertijd!

Grand Prix van Bahrein:

8 april start race 17.10 uur

Grand Prix van China:

15 april start race 08.10 uur

Grand Prix van Azerbeidzjan:

29 april start race om 14.10 uur

Grand Prix van Spanje:

13 mei start race om 15.10 uur

Grand Prix van Monaco:

27 mei start race om 15.10 uur

Grand Prix van Canada:

10 juni start race om 20.10 uur

Grand Prix van Frankrijk:

24 juni start race om 16.10 uur

Grand Prix van Oostenrijk:

1 juli start race om 15.10 uur

Grand Prix van Engeland:

8 juli start race om 15.10 uur

Grand Prix van Duitsland:

22 juli start race om 15.10 uur

Grand Prix van Hongarije:

29 juli start race om 15.10 uur

Grand Prix van België:

26 augustus start race om 15.10 uur

Grand Prix van Italië:

2 september start race om 15.10 uur

Grand Prix van Singapore:

16 september start race om 14.10 uur

Grand Prix van Rusland:

30 september start race om 13.10 uur

Grand Prix van Japan:

7 oktober start race om 07.10 uur

Grand Prix van Verenigde Staten:

21 oktober start race om 20.10 uur

Grand Prix van Mexico:

28 oktober start race om 20.10 uur

Grand Prix van Brazilië:

11 november start race om 18.10 uur

Grand Prix van Abu Dhabi:

25 november start race om 14.10 uur