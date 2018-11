De race-incidenten waarmee Fernando Alonso de wereld over zich heen kreeg: “Je kan je nauwelijks inbeelden dat hij dit met opzet heeft gedaan” LPB

07u52 0 Formule 1 Fernando Alonso (37) zegt de Formule 1 dit weekend vaarwel. Naast twee wereldtitels (2005 en 2006), 32 GP-zeges en 97 podiumplaatsen zal de Spanjaard vooral herinnerd worden als man van de controverse. In de zeventien jaar dat Alonso een F1-zitje warmhield, was hij betrokken bij een aantal hoogst opmerkelijke race-incidenten. Incidenten waarmee Alonso de wereld over zich heen kreeg. Een greep uit zijn strapatsen op het circuit.

2003, GP van Europa: Alonso remt David Coulthard de grindbak in

Fernando Alonso, aan zijn debuutseizoen toe bij Renault, start tijdens de GP van Europa in 2003 vanop de achtste positie, net voor David Coulthard. De race op de Nürburgring verloopt rimpelloos, tot Alonso met een vreemd manoeuvre uitpakt. Tien meter vroeger dan je het zou verwachten, gaat de Spanjaard bij het naderen van een bocht vol op de rem staan. Een manoeuvre dat Coulthard compléét verrast. De Brit moet alles uit de kast halen om een aanrijding te vermijden, belandt in de grindbak en dient de strijd te staken. Na de race reageert Coulthard geschokt op het incident. “Je moet de mensen met wie je racet kunnen vertrouwen”, zegt hij. “Ik heb geen reden om dat niét te doen met Alonso. Maar als ik zie hoe vroeg hij remde vóór die bocht, dan ben ik verbijsterd. Ik heb het hier erg moeilijk mee. Je kan je nauwelijks inbeelden dat Alonso dit met opzet heeft gedaan.”

Het manoeuvre van de Spanjaard veroorzaakt veel ophef binnen de F1-gemeenschap. Niettemin beslist de Internationale Autosportfederatie (FIA) dat er geen reden is om hem een sanctie op te leggen. Dat gebeurt drie jaar later wél, als Alonso tijdens de oefenritten van de GP van Hongarije exact dezelfde frats uithaalt met de Nederlander Robert Doornbos.

2006, GP van Italië: Alonso blokt Massa af in oefenritten

Tijdens de GP van Italië op het circuit van Monza in 2006 maakt ook Felipe Massa kennis met de ‘blokkeringskunsten’ van Fernando Alonso. De Spanjaard, regerend wereldkampioen, houdt de Braziliaan volgens de stewards op onreglementaire wijze af in de oefenritten. Een sanctie blijft deze keer niet uit: Alonso verliest vijf plaatsen op de grid en moet op de tiende positie van start gaan. De Renault-rijder toont zich not amused en haalt verbaal zwaar uit. “Als dit manoeuvre gelijkstaat met iemand blokkeren, dan begrijp ik er niets meer van. Ik ben een sportman, ik hou van Formule 1 en zijn fans. Maar na vandaag beschouw ik Formule 1 niet langer als een sport.”

De race in Monza eindigt voor Alonso in mineur. Door motorproblemen ziet hij zich genoodzaakt tot opgeven. Onder boegeroep van de tifosi stapt hij naar de pitlane.

2007, GP van Hongarije: Alonso houdt ploegmaat Hamilton op in pitlane

Hommeles tijdens de kwalificaties voor de GP van Hongarije in 2007. Fernando Alonso en Lewis Hamilton zijn dat seizoen ploegmaats bij McLaren, maar dat is er niet aan te zien. In het slot van de laatste kwalificatiesessie belanden beide McLaren-bolides op hetzelfde moment in de pits. Alonso blijft echter enkele seconden ‘te lang’ staan. Ongeloof maakt zich meester van de tv-commentatoren: “Is Alonso hier Hamilton aan het blokkeren, is dat een deel van de tactiek?”, klinkt het verbijsterd. Het oponthoud blijft niet zonder gevolgen voor Hamilton, het zorgt er namelijk voor dat de Brit te weinig tijd heeft om nog een ultieme snelle ronde af te leggen. Alonso pakt de pole, Hamilton moet tevreden zijn met de tweede startpositie. De FIA grijpt echter in: Alonso verliest vijf plaatsen op de startgrid, McLaren vijftien punten in het WK voor constructeurs. Na het incident probeert Ron Dennis, dan nog grote baas bij het succesteam van weleer, vooral te zalven. “Alonso moest luisteren naar zijn ingenieur toen hij aan het wachten was in de pits”, luidt het. “Hij treft geen schuld.”

2008, GP van Singapore: ‘Crashgate’

Zelden zal de Formule 1 zo op stelten gestaan hebben als na de Grote Prijs van Singapore in 2008. Al lijkt er op het eerste zicht weinig aan de hand. Nelson Piquet, ploegmaat van Alonso bij Renault, crasht in ronde 14 in de muur. Een crash zoals een andere, weliswaar op een zeer ongelukkige plaats, op een punt waar geen kraan in de buurt staat. Een safety car is onvermijdelijk en legt de race voor een tijdje stil. Enkele minuten later is Alonso de grote winnaar van de situatie. Op het moment dat er weer groen licht wordt gegeven, rijdt de Spanjaard plotsklaps in de spits van de wedstrijd. Alonso profiteert van het feit dat vrijwel iedereen bij het vrijgeven van de pitlane naar binnen gaat. Zelf had hij de pits al voor de crash van ploegmaat Piquet opgezocht... Alonso, vanop vijftiende positie gestart, zal de GP van Singapore finaal winnen.

Het jaar nadien zit het spel op de wagen. Piquet krijgt de bons bij Renault en laat kort na zijn ontslag vallen dat de crash in Singapore er niet ‘zomaar’ is gekomen. De Braziliaan zou het ongeval hebben veroorzaakt onder druk van teambazen Flavio Briatore en Pat Symonds, om zo Renault aan een overwinning te helpen. Omdat hij vreesde voor zijn plaats in het team, stemde Piquet in met het plan. De FIA opent een onderzoek. Briatore wordt levenslang geschorst, Symonds voor een periode van vijf jaar. Een Franse rechtbank maakt de schorsing van beiden later ongedaan. Het miljoen schadevergoeding dat beide heren eisten, kregen ze niet toegewezen.

2010, GP van Duitsland: teamorders voor Massa

Op het circuit van Hockenheim zijn de toeschouwers getuige van een merkwaardig tafereel. Felipe Massa rijdt op kop, tot hij zich wel heel makkelijk laat inhalen door Fernando Alonso, toentertijd zijn ploegmaat bij Ferrari. Teamorders, zo lijkt het. De gesprekken door de boordradio wijzen eveneens in die richting. Bij een vorige poging tot inhalen maakt Alonso namelijk zijn beklag. “Dit is belachelijk”, zo valt te horen uit de mond van de Spanjaard. Waarop Ferrari-ingenieur Rob Smedley zich tot Massa richt: “Fernando is sneller dan jou. Kan je bevestigen dat je deze boodschap hebt begrepen?” Kort nadien laat Massa zich gedwee inhalen door zijn ploegmaat. Alonso wint, Massa eindigt tweede. Na de race mogen beide rijders en enkele teamverantwoordelijken het komen uitleggen bij de commissarissen. De FIA beslist om Ferrari een boete van 100.000 dollar te geven, maar laat de race-uitslag ongewijzigd.