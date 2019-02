De nieuwe F1-bolide van Haas: zwart gevaarte met gouden accenten LPB

07 februari 2019

13u07

Bron: anp 0

Het Formule 1-team Haas heeft zijn bolide voor het nieuwe seizoen onthuld. De wagen is een opvallend zwart gevaarte met gouden accenten. De kleurstelling is afgestemd op de nieuwe hoofdsponsor, energiedrankfabrikant Rich. De bolide van Haas ziet er daarmee heel anders uit dan vorig seizoen, toen het Amerikaanse team met wit-rode auto's reed. De bezetting van de stoeltjes is niet veranderd. Net als in 2018 kruipen de Fransman Romain Grosjean en de Deen Kevin Magnussen achter het stuur.

Red Bull, het team van Max Verstappen, stelt volgende week woensdag de RB15, de auto voor het nieuwe seizoen, voor. De week daarna zijn er de eerste testdagen op het circuit van Barcelona. De eerste Grote Prijs van het jaar vindt op 17 maart plaats in het Australische Melbourne.