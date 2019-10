De mooie woorden van Mick Schumacher voor Vettel: “Sebastian is voor mij wat mijn vader voor hém was” LPB

31 oktober 2019

15u13

Bron: Motorsport-Magazin 0 Formule 1 Mick Schumacher kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn debuutseizoen in de Formule 2, dat met horten en stoten verliep. De zoon van F1-legende Michael Schumacher reed zich slechts één keer tot op het podium. Tegelijk drukt ‘Schumi jr.’ zijn diepe respect uit voor Sebastian Vettel, met wie hij een heel speciale band opbouwde.

“Soms dacht ik van ‘oh shit’ als het weer eens tegenzat, maar ik besef dat ik nog een leerproces moet doormaken”, zegt Mick Schumacher in een interview met ‘Motorsport-Magazin’. “Een moeilijke periode maakt je sterker. Als we erin slagen om de dingen naar onze hand te zetten zodat het uiteindelijk positief uitpakt, dan hebben we meer geleerd dan wanneer alles vanaf het begin goed was gegaan. Wie op een gegeven moment in de F1 stapt en plots vaststelt dat er niets goed gaat, voelt een enorme druk. Dat zijn situaties die een coureur volledig kunnen blokkeren. Als je zulke moeilijke momenten al een keer hebt overwonnen, kan je beter omgaan met dergelijke situaties.”

Ferrari

Mick Schumacher werd dit jaar lid van de ‘Ferrari Driver Academy’, een logische stap. Vader Michael behaalde vijf van zijn zeven wereldtitels in de F1 in dienst van de ‘Scuderia’. “Ik voel me aangetrokken tot Ferrari”, zegt Mick. “Ik ben met hen opgegroeid en heb altijd voor Italiaanse teams gereden, op één seizoen na. De passie die ze hebben voor de autosport, is gewoon geweldig. Dat waardeer je des te meer bij Ferrari. Wandelen in Maranello voelt heel bijzonder, het is gewoon één grote gelukkige familie. Mijn vader heeft veel bijgedragen aan de 458 Italia (een sportwagen met een 4,5 liter V8-motor en 570 PK, red.). Hij werkte veel samen met de ingenieurs aan de ontwikkeling ervan. Ik voel het DNA van mijn vader in elke Ferrari. Dat maakt me echt trots.”

Vettel

Bij Ferrari vond Schumacher ook Sebastian Vettel terug. Met zijn landgenoot en viervoudig wereldkampioen bouwde ‘Schumi jr.’ een speciale band op, zo blijkt. “Ik heb veel respect voor Sebastian. We praten veel over autosport. Ik probeer zijn tips in de praktijk om te zetten. Ik denk dat wat mijn vader voor Sebastian was, hij momenteel voor mij is. Iemand waar ik heel dicht bij sta, met wie ik over autosport kan praten.”