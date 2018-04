De laatste overwinning van Schumacher en de straffe inhaalrace van Max Verstappen: alles wat u moet weten over de GP van China Axel Brisart

14 april 2018

06u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Formule 1 Dit weekend nemen de pijlsnelle Formule 1-bolides het circuit van Shanghai over. Voor de vijftiende keer ooit is de Chinese grootstad het strijdtoneel in de F1. Maar wat moet u nu echt weten over de derde manche van het seizoen, de Grote Prijs van China?

Vorig jaar: straffe inhaalrace Verstappen

De Nederlander Max Verstappen startte vorig jaar vanop plaats zestien. Waar hij 56 ronden later stond? Op het podium naast Hamilton en Vettel. Verstappen reed met zijn Red Bull een ongelooflijk straffe inhaalrace en vooral zijn eerste ronde sprak tot de verbeelding: van plaats 16 naar plaats 7.

Geniet mee van Max Verstappens eerste ronde van vorig jaar:

Van plaats 17 naar plaats 7 in één ronde!

Opgave Stoffel Vandoorne na amper 18 ronden

Lewis Hamilton schreef vorig jaar de GP van China op zijn naam, hij eindigde voor Vettel en Verstappen. Voor onze landgenoot Stoffel Vandoorne was de GP van China snel afgelopen. Na amper achttien ronden begon zijn McLaren-bolide te sputteren. Een brandstofprobleem dwong Vandoorne aan de kant, ook zijn teamgenoot Fernando Alonso haalde de finish niet. Een ramprace dus voor Mclaren, laat ons hopen het dit jaar beter gaat voor Vandoorne en co.

LAP 18/56: @svandoorne's race is over - a suspected fuel issue

Lewis Hamilton historisch dé grote man in China

De Brit Lewis Hamilton won vorig jaar zijn vijfde (!) Grote Prijs van China, daarmee is hij - mét voorsprong - alleen recordhouder. De enige rijders die de GP van China ook meermaals wonnen, zijn Nico Rosberg (2 zeges) en Fernando Alonso (2 zeges). Hamilton won exact tien jaar geleden voor de eerste keer in Shanghai, zijn overige zeges dateren van 2010, 2014, 2015 en vorig jaar. De rijder van Mercedes is niet alleen recordhouder qua zeges, maar ook het ronderecord (1:31.678) staat op zijn naam. Vorig jaar verbeterde Hamilton de tijd van Michael Schumacher, dat al dertien jaar op de tabellen stond.

Laatste overwinning Michael Schumacher

De GP van China was de laatste overwinning voor Michael Schumacher. In 2006 won de zevenvoudige wereldkampioen in Shanghai voor de Renault-rijders Fernando Alonso en Giancarlo Fisichella. Schumacher reed in zijn carrière 306 races en won 91 keer, niemand doet beter.

Veteraan Alonso erbij sinds 2004

De teamgenoot van Stoffel Vandoorne, Fernando Alonso, is de enige F1-coureur die in alle edities van de GP van China van start ging. De Spanjaard was er al bij in 2004, toen reed hij voor Renault en werd hij op zijn 23ste meteen vierde. Rubens Barichello won in zijn Ferrari de eerste editie voor Jenson Button en Kimi Räikkönen. De Fin Räikkönen was er toen dus ook al bij, maar hij was in 2010 en 2011 niet actief in de Formule 1. Fernando Alonso is zo dé man met de meeste ervaring in Shanghai.

Het parcours: Shanghai International Circuit

Het circuit van Shanghai telt zestien bochten en is bijna 5,5 kilometer lang. De F1-coureurs moeten 56 ronden afleggen, goed voor een totale afstand van 305 kilometer.

Voor wie de race van vorig jaar wilt herbeleven: