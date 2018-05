De historische overwinning van Verstappen en de botsing van Vandoorne: alles wat u moét weten over de GP van Spanje Axel Brisart

12 mei 2018

11u00 2 Formule 1 Messi en co moeten even een stap opzij zetten want dit weekend zijn de Formule 1-coureurs dé sterren in Barcelona. Met de Grote Prijs van Spanje is het F1-seizoen toe aan z'n vijfde manche. Alles wat u moet weten over de GP van Spanje leest u hier.

Vorig jaar: Vandoorne finisht niet na botsing

De GP van Spanje van vorig jaar was een race om snel te vergeten voor onze landgenoot Stoffel Vandoorne. In ronde 34 botste hij met Felipe Massa (Williams), die aan zijn laatste seizoen bezig was. Vandoorne kwam in het grind terecht en moest zijn race staken. Opnieuw tegenslag dus voor de West-Vlaming die een vreselijke seizoensstart kende. De GP van Spanje was de derde wedstrijd waarin hij niet finishte, na vijf GP's sprokkelde hij nog geen enkel WK-punt.

LAP 34/66: VAN is OUT after clashing with MAS at Turn 1 #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/kSxXe9ijut Formula 1(@ F1) link

Hamilton wint duel met Vettel

Lewis Hamilton (Mercedes) en Sebastian Vettel (Ferrari) vochten vorig jaar een duel uit om duimen en vingers van af te likken. De Brit en Duitser scheidden zich vroeg in de race af van de rest en het was al snel duidelijk dat het op een duel ging uitdraaien. In de 38ste ronde kwam Vettel de pitlane uit, Hamilton kwam langszij, maar toch behield de Duitser van Ferrari de koppositie. Zes ronden later drong Hamilton opnieuw aan én dat loonde. Hamilton over Vettel naar de eerste plaats, de race lag in een definitieve plooi. Daniel Ricciardo mocht als derde mee op het podium.

Eerste overwinning Max Verstappen

Van de GP van Spanje van vorig jaar naar die van 2016, want de Nederlander - en halve Belg - Max Verstappen (20) schreef er geschiedenis. Bij zijn debuut voor Red Bull boekte hij meteen zijn eerste overwinning in z'n nog jonge F1-carrière. Verstappen werd op de leeftijd van 18 jaar en 228 dagen de jongste winnaar ooit van een Formule 1 Grand Prix.

Crash ploegmaats Hamilton en Rosberg

Tijdens de editie van 2016 reden de Mercedes-ploegmaats Lewis Hamilton en Nico Rosberg elkaar in de prak. Hamilton wilde Rosberg voorbij, maar kwam in de graskant terecht. De Brit slipte en crashte tegen ploegmaat Rosberg, race over voor beide Mercedes-rijders.

Vreemde eend in de bijt: Pastor Maldonado won in 2012

Wie de erelijst van de GP van Spanje erbij neemt, ziet één onverwachte naam. De Venezolaan Pastor Maldonado (Williams) schreef de editie van 2012 op zijn naam. Het zou zijn eerste, en meteen ook zijn laatste overwinning of podium uit z'n carrière zijn. De intussen 33-jarige Maldonado stopte, na een carrière van vier jaar in 2015 met Formule 1.

Circuit de Barcelona-Catalunya

Het circuit van Barcelona is 4,7 kilometer lang en telt zestien bochten, de F1-coureurs moeten 66 ronden afleggen. Het circuit is sinds 1991 het decor voor de Grote Prijs van Spanje. De Britse ex-wereldkampioen Nigel Mansell was de eerste F1-coureur die won in Barcelona, het record van zes overwinningen staat op naam van Michael Schumacher. Mark Webber heeft dan weer de snelste rondetijd (1:20.981).