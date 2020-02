De ‘Ferrari SF1000': Italiaanse renstal onthult nieuwe bolide voor komend F1-seizoen Redactie

11 februari 2020

20u22

Bron: Belga 0 Formule 1 Ferrari heeft als eerste Formule 1-team de nieuwe bolide officieel gepresenteerd voor het komende seizoen in de koningsklasse van de autosport. Dat gebeurde dinsdag op een opvallende plek. De racewagen waarmee de 32-jarige Duitser Sebastian Vettel en de tien jaar jongere Monegask Charles Leclerc gaan rijden, werd in het Teatro Valli in Reggio Emilia onthuld.

De rode bolide draagt de naam SF1000. Daarmee verwijst de Italiaanse renstal naar de duizendste Grand Prix die Ferrari komend seizoen zal rijden. In Reggio Emilia werd 223 jaar geleden de driekleurige Italiaanse vlag ontworpen. “Het plaatselijke theater is daarom voor ons de perfecte plek om de nieuwe auto te tonen”, verklaarde teambaas Mattia Binotto.

🥈 in 2019 ➡️ ❓ in 2020



Subtle changes have taken shape on Ferrari's new SF1000 car 👀#F1 @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/wbPAMY7bAo Formula 1(@ F1) link

“Hij is nog roder dan vorig jaar”, vertelde viervoudig wereldkampioen Vettel met pretlichtjes in de ogen. “Ik kan niet wachten om ermee aan de slag te gaan.” Vettels laatste wereldtitel dateert alweer van 2013, toen hij nog voor Red Bull reed. Ferrari vierde in 2007 met de Fin Kimi Räikkönen de laatste wereldtitel. “Een deel van het avontuur is dat we geduld moeten oefenen”, aldus Vettel. “Ik denk dat we met deze SF1000 alleszins weer een flinke stap vooruit zetten.” De nieuwe bolide moet een betere wegligging hebben, met meer neerwaartse druk, waardoor vooral de prestaties in de bochten aanmerkelijk hoger zouden moeten uitvallen.

Red Bull laat woensdag de nieuwe auto zien. Op dezelfde dag presenteert ook Renault de bolide voor 2020. Mercedes, het toonaangevende team van wereldkampioen Lewis Hamilton, is vrijdag aan de beurt. Haas F1 kwam vorige week donderdag via de mediakanalen al met beelden van de nieuwe racewagen. De officiële presentatie is echter pas op 19 februari tijdens de eerste testdag op het circuit van Barcelona. De eerste Grand Prix is op 15 maart in Australië.