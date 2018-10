De fatale crash van Bianchi en de laatste 6 winnaars werden telkens wereldkampioen: wat u moet weten over de GP van Japan XC

05 oktober 2018

09u48 0 Formule 1 Dit weekend zijn de F1-coureurs aan zet op het circuit van Suzuka. Het is tevens de 34ste keer dat de GP van Japan op de kalender staat. Maar wat moet u nu echt weten over de zeventiende race van het seizoen?

Laatste 6 jaar werd winnaar in Japan telkens wereldkampioen

Leuke statistiek: de laatste zes jaar werd de winnaar van de GP van Japan telkens wereldkampioen. Sebastian Vettel in 2012 en 2013, Lewis Hamilton in 2014, 2015 en 2017, en Nico Rosberg in 2016.

Fatale crash Bianchi

't Staat in velen hun geheugen gegrift. Jules Bianchi maakte in 2014 zijn fatale crash op het circuit van Suzuka. De 25-jarige Fransman raakte levensgevaarlijk gewond aan het hoofd en zou negen maanden later overlijden in een ziekenhuis in Nice.

Vier op een rij voor Hamilton?

Lewis Hamilton kan in Japan zijn vierde grand prix op rij winnen. De Brit schreef vorige week de GP van Rusland op zijn naam. Eerder was hij ook in Singapore en Italië aan het feest. De laatste keer dat Hamilton vier races na elkaar won, dateert van eind 2016.

Schumacher recordhouder

Michael Schumacher maakte in het verleden zesmaal het zegegebaar in de GP van Japan. Daarmee is de Duitser dé recordhouder. Lewis Hamilton en Sebastian Vettel wisten er elk vier keer te winnen.

80ste polepositie voor Hamilton?

Lewis Hamilton is reeds de recordhouder met het meest aantal poleposities. Dit weekend kan hij voor de 80ste keer de kwalificaties winnen. Straf. Michael Schumacher en Ayrton Senna grepen respectievelijk 68 en 65 keer de pole.

Räikkönen voorbij Häkkinen?

Kimi Räikkönen gaat zondag op zoek naar zijn 21ste F1-zege uit zijn carrière. Momenteel deelt hij het Finse record met Mika Häkkinen, die twintig grand prixs op zijn palmares zette.

Vroege start

Wie de GP van Japan niet wil missen, zal vroeg moeten opstaan. De start wordt zondag reeds om 7u10 (Belgische tijd) gegeven.

Vandoorne vorig jaar 14de

Max Verstappen moest vorig jaar in Japan de autoritaire WK-leider Lewis Hamilton voor zich dulden. Daniel Ricciardo legde bestek op de derde plaats. Stoffel Vandoorne kon zijn degelijke startpositie (negende) niet verzilveren, de West-Vlaming eindigde als veertiende.