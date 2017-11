De F1-wereld op z'n kop? Ferrari dreigt met vertrek Glenn Van Snick

Bron: AD 4 Photonews De Ferrari-renstal. Formule 1 Ferrari-topman Sergio Marchionne heeft de komende besprekingen met Liberty Media - sinds januari eigenaar van de commerciële rechten van de Formule 1 - onder druk gezet. De sterke man is niet akkoord met de toekomstplannen die de nieuwe rechtenhouder wil introduceren. "Als we de zandbak blijven veranderen, wil ik er niet meer in spelen", waarschuwt Marchionne.

De Italiaanse teamleider dreigt met een vertrek uit de koningsklasse van de autosport als de Amerikaanse bazen een weg inslaan die de belangen van Ferrari schaadt. "De Formule 1 zit in ons DNA vanaf de dag dat we zijn geboren'', liet Marchionne weten. "Maar als we de zandbak blijven veranderen en dan op een punt belanden dat de zandbak onherkenbaar wordt, wil ik er niet meer in spelen", sprak de topman klare taal.

Ferrari is het enige team dat sinds het eerste WK-seizoen in 1950 tot de Formule 1 behoort. Marchionne kan er naar eigen zeggen niet mee zitten, dat hij mogelijk verantwoordelijk is voor een historisch vertrek. "Hoe ik me dan zou voelen? Als een miljoen dollar, want dat zou betekenen dat ik met een alternatief bezig zou zijn, een meer rationele optie ook.''

AFP Sergio Marchionne in gesprek met de pers.

Toekomstplannen

Die drastische maatregelen waar Marchionne over spreekt, lijken dan ook werkelijkheid te worden. Liberty presenteerde immers afgelopen dinsdag in Parijs de plannen voor de toekomst. Onder meer met een nieuw, goedkoper en simpeler motorontwerp wil de Amerikaanse directie vanaf 2021 de kosten voor de teams reduceren, de inkomsten eerlijker verdelen en de competitie wat meer in balans krijgen. Marchionne zei dat hij voorstander is van een vermindering van de financiële lasten van de Formule 1, maar dat hij twijfelt aan andere strategische voorstellen. In die mate dus dat een uitzwaai van de renstal niet ondenkbaar is.

"We willen de unieke positie van Ferrari op de markt behouden en versterken'', betoogde Marchionne, die een overstap naar een andere raceklasse niet uitsluit. Komende dinsdag praat Liberty met de Formule 1-teams over de hervormingen.

Ook Mercedes is sceptisch

Teambaas Toto Wolff van Mercedes liet zich eerder deze week al sceptisch over de motorplannen voor de Formule 1 uit. Volgens de Oostenrijker valt de nieuwe krachtbron juist veel duurder uit. "Het is hun visie en voorstel, maar Mercedes accepteert dit niet. En ook de andere teams zijn niet erg onder de indruk'', zei Wolff, die afgelopen zondag met zijn kopman Lewis Hamilton de wereldtitel veroverde.

Photonews De bolide van Sebastian Vettel.