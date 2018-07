De enige Belgische winnaar en de eerste keer voor Vandoorne: enkele weetjes over de GP van Duitsland XC

19 juli 2018

09u30 2 Formule 1 Dit weekend scheuren de F1-bolides over het circuit van Hockenheim. Het is tevens de 63ste keer dat de GP van Duitsland op de kalender staat. Maar wat moet u nu echt weten over de elfde race van het seizoen?

Eerste keer voor Vandoorne

Vorig jaar was er wegens organisatorische strubbelingen géén GP van Duitsland. Zo zal Stoffel Vandoorne er voor het eerst in de Formule 1 in actie treden. Het is mogelijk zelfs de laatste keer dat er een Duitse grand prix georganiseerd wordt. De organisatoren van zowel Hockenheim als de Nürburgring hebben vooralsnog geen overeenkomst bereikt met Liberty Media over een nieuwe deal.

Ickx enige Belgische winnaar

Jacky Ickx is de enige Belgische F1-piloot die de GP van Duitsland op zijn palmares wist te zetten. In 1969 én 1972 mocht onze landgenoot het zegegebaar maken op de Nürburgring.

Schumacher meeste overwinningen

Er is één man die het record houdt van meeste overwinningen in Duitsland. En die naam is geen verrassing: Michael Schumacher. De Duitser won viermaal in eigen land, huidige F1-rijders Fernando Alonso en Lewis Hamilton zitten aan drie stuks.

Vettel voorbij Prost?

Thuisrijder Sebastian Vettel mikt in Duitsland op zijn 52ste zege uit zijn carrière. Daarmee zou hij beter doen dan F1-legende Alain Prost (51). Slechts twee coureurs wisten meer dan 52 overwinningen in de wacht te slepen: Michael Schumacher (91) en Lewis Hamilton (65).

Zeldzame twee op twee voor Hamilton?

In de laatste 25 jaar slaagde geen enkele F1-rijder erin zichzelf op te volgen in Duitsland. Dat is een slecht teken voor Lewis Hamilton, die de vorige editie van de Duitse GP naar zijn hand zette. De laatste die tweemaal op rij zegevierde: Nigel Mansell (1991-1992).

Plattegrond circuit

Het circuit van Hockenheim telt zestien bochten en is 4,57 kilometer lang. Ook in de GP van Duitsland is er een derde DRS-zone toegevoegd.

