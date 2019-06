De dure blunders van Ferrari dit seizoen Jo Bossuyt

07 juni 2019

06u30 0 Formule 1 Mercedes domineert het seizoen als nooit tevoren. Alle zes koersen al gewonnen. Hamvraag: is dat omdat de zilveren machines ongenaakbaar zijn? Of omdat Ferrari zich met de koppigheid van een muilezel in de voet blijft schieten? Oordeel zelf, maar weet: volgens ons is het optie twee…

De formule 1 maakt zich op voor de zevende grand prix van het seizoen: Montreal, het circuit met lange rechte stukken, chicanes en verraderlijke bochten. Als Lewis Hamilton of Valtteri Bottas (ze wonnen tot nu toe samen alles) ook deze binnenhalen, dan begint het er berooid uit te zien voor de concurrentie. En dan bedoelen we vooral Ferrari.

Mercedes domineert het seizoen inderdaad met vastberaden tred. En dat is wel even anders dan iedereen verwachtte in februari, toen de formule 1 voor de wintertests naar Barcelona trok. Vriend, tegenstander en waarnemer schoven het Italiaanse team toen vooruit als grote favorieten voor 2019. Oké, het was wat voorbarig, die voorspelde hoofdrol voor Ferrari. Maar het was ook geen dronkenmanspraat. Omdat Mercedes eigenlijk wel wat verstoppertje speelde, toegegeven. Maar vooral omdat die Ferrari écht wel goed was. En is, nog altijd. Maar dan wel op sommige circuits. Bahrein, ja. Bakoe ook. Monaco zelfs. En, als we voortgaan op de aard van het tracé, dan moet ook Montreal dit weekend meevallen. Maar dan moeten Leclerc en Vettel wel voorbij de Mercedessen, en dat is tot nu toe nog niet gelukt. Het zorgt voor wrevel bij de Italianen. Gerommel achter de schermen. Omdat de ingenieurs op het thuisfront, die de auto bouwden, weten dat ze een fantastische machine hebben neergezet. Fantastisch maar ietwat complex. En de race-ingenieurs op het circuit er maar niet in slagen om de Ferrari SF90 perfect af te stellen, wat grotendeels verklaart waarom de rode machine op het ene circuit wel snel is en op het andere niet. Alsof dat niet volstaat, blijft Ferrari ook strategisch blunderen: de steken die Ferrari dit seizoen liet vallen, een overzicht.

1.Melbourne: derde plaats weggegooid

Leclerc neemt Max Verstappen te grazen en schuift op naar plaats vier. Dan komt hij in het zog van teamgenoot Vettel, die duidelijk trager is. Leclerc vraagt het team of hij mag aanvallen. Neen. Hij moet achter Vettel blijven. Alleen is Vettel zo traag dat Verstappen terug kan keren. En beide Ferrari’s voorbijgaat om derde te worden. Een derde plaats die eigenlijk voor Leclerc had moeten zijn, als Ferrari hem voorbij Vettel had gelaten.

2.Bahrein: naast zege gegrepen

Ferrari is ongenaakbaar. Leclerc domineert het hele weekend, tot en met de kwalificaties. Onbedreigd op pole position. Dat voordeel levert hij in de start in. Maar hij is zo snel dat hij in een mum van tijd in het zog van leider Vettel zit. Hij voelt dat hij sneller is, vraagt of hij mag aanvallen. Neen. Even wachten. Leclerc luistert niet want gaat er na een ronde toch voor. Hij rijdt op kop. Onbedreigd richting overwinning. Tot zijn motor vermogen verliest, en Leclerc beide Mercedessen nog voorbij moet laten. Ferrari zal de week na Bahrein een verklaring uit sturen: het probleem met de motor van de Monegask was eigenlijk een niemendalletje. Kortsluitingetje, of zo. Een prul. Die Leclerc wel de overwinning kostte.

3.Shanghai: 3 en 5 in plaats van 3 en 4

Na een paar ronden. Leclerc derde Vettel achter hem. Vettel zegt het team dat hij sneller is dan Leclerc, vraagt of ze de Monegask de opdracht willen geven hem voorbij te laten. “Want ik ben snel genoeg om op de Mercedessen te jagen.” You wish. Vettel maakt geen meter goed. En houdt op die manier Leclerc op. Meer zelfs. Ferrari beslist om Leclerc zo lang mogelijk buiten te houden, een strategie die Vettel moet beschermen tegen Verstappen. Dat lukt want Vettel wordt derde. Alleen: door die veel te late pitstop wordt Leclerc pas vijfde. Als Ferrari zijn coureurs gewoon had laten racen, dan waren Leclerc en Vettel derde en vierde geworden, in plaats van 3 en 5 nu.

4.Bakoe: Leclercs kansen verkwanseld

Ferrari heeft de snellere auto. Leclerc laat het zien want domineert de trainingen. Iedereen verwacht dat hij pole position pakt. Maar Ferrari gokt. Het stuurt de Monegask in de tweede sessie de piste op met medium-banden, terwijl alle anderen op zacht rijden -de juiste keuze. Zogezegd om zacht rubber op te sparen. Alleen: op medium is het tricky rijden. Leclerc ondervindt dat aan den lijve, want gaat eraf in de moeilijkste trage bocht van het circuit. Weg pole position. Hij wordt na een zinderende koers nog derde in een grand prix die hij had moeten winnen. Ojé, het is Leclerc die tijdens de kwalificaties een fout maakte. Maar de bandenkeuze van Ferrari sloeg nergens op.

5.Barcelona: derde plaats weggegooid (bis)

Ferrari heeft het moeilijk. Kansloos tegen Mercedes. Maar zelfs nu blundert het team weer. Als Leclerc in de eerste wedstrijdhelft vraagt of hij Vettel mag voorbijgaan, en Vettel later in de race sneller is door de verschillende strategie en hetzelfde vraagt, talmt de Ferrari-muur veel te lang om “ja” te zeggen. Daardoor gaan twee keer kostbare seconden verloren. Kostbare en dure seconden in de afrekening: Vettel wordt uiteindelijk vierde op …anderhalve seconde van Verstappen.

6.Monaco: Leclercs kansen verkwanseld (bis)

Eerste kwalificatiesessie. Volgens de eerder gemaakte simulatie is de tijd van Leclerc goed genoeg om de top 15 te halen, nodig om door te gaan naar sessie 2. “Stap maar uit,” zeggen de ingenieurs. Leclerc voelt nattigheid. “De piste wordt sneller, iedereen verbetert zijn tijd.” Vergeefse moeite. “Komt goed,” zeggen de ingenieurs. “We hebben het uitgerekend.” Of hoe de ingenieurs een blind vertrouwen hebben in hun computersimulaties, en die zelfs belangrijker vinden dan de eraring van Leclerc. In de laatste minuten van de sessie wordt duidelijk dat Leclerc gelijk had. Alleen: er is geen tijd mer om hem opnieuw op de piste te sturen en nog een snel rondje te rijden. De jonge Leclerc ziet op het scherm hoe hij sessie 1 afsluit met de… 16e tijd. Uitgeschakeld. En kansloos voor de race die hij had kunnen winnen, want hij zat het hele weekend in een zeer goed ritme.