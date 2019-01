De bevestiging: Mick Schumacher krijgt plaats in opleidingsprogramma van Ferrari GVS

19 januari 2019

16u12

Bron: Belga 0 Formule 1 Ferrari heeft Mick Schumacher opgenomen in zijn Driver Academy. De 19-jarige zoon van zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 Michael Schumacher geldt als een groot talent en treedt met deze stap in de voetsporen van zijn vader.

Michael Schumacher bezorgde Ferrari tussen 2000 en 2004 vijf wereldtitels. De 50-jarige Duitser, die na een ernstig skiongeval eind 2013 uit het publieke leven is verdwenen, geldt in Italië nog steeds als een icoon van de Scuderia.

Zijn zoon Mick werd vorig jaar kampioen in de Europese Formule 3. Dit jaar neemt hij met renstal Prema deel aan de Formule 2.

"Ik ben in de wolken dat Ferrari met mij in zee gaat en mijn toekomst als lid van de Ferrari Driver Academy en de Ferrarifamilie rood al zijn", zegt het jonge talent. "Ferrari heeft al heel mijn leven een belangrijke plaats in mijn hart en in dat van mijn familie. Ik ben heel gelukkig dat ik deze stap kan zetten."