De Belgische roots van Max Verstappen

25 augustus 2018

Bron: De Volkskrant 0 Formule 1 Formule 1-coureur Max Verstappen heeft een Nederlandse licentie, vanwege vader Jos. Maar hij groeide op in België, het land van moeder Sophie. Op zoek naar zijn roots in het land waar hij dit weekeinde weer racet, op Spa-Francorchamps.

In het kantoor van Paul Kumpen in het Belgische Hasselt is er niets dat ook maar een beetje doet denken aan Max Verstappen (20). Of het moeten de miniatuurraceauto’s in de eikenhoutenkast zijn. ‘Nee, dat zijn van die oude dingen van mij’, zegt Kumpen, de peetvader van Verstappens moeder Sophie.

Toevallig vond hij laatst een foto in zijn huis in Frankrijk met daarop Max en zijn broer Robert (Verstappens opa) toen Verstappen zo’n 4 jaar oud was. ‘Dat is ook het enige’, benadrukt hij. ‘We zijn trots op hem en hij weet dat wij familie zijn, maar wij belasten hem niet.’

De Belgische Kumpens hoeven niet zo nodig van de daken te schreeuwen dat Verstappen de helft van hun genen heeft, terwijl zijn Nederlandse kant sinds zijn Formule 1-debuut drie jaar geleden juist onophoudelijk in de schijnwerpers staat. De tienduizenden Nederlanders die dit weekeinde afreizen naar de Ardennen om Verstappen aan te moedigen bij de Grote Prijs van België zien hem als een volwaardig landgenoot. Er staat een Nederlandse vlag op zijn auto. Hij is de eerste Nederlander die een GP won. Hij is de zoon van Jos Verstappen, nog steeds de Nederlander met de meeste F1-races achter zijn naam.

Maar Verstappen is ook het kind van Sophie Kumpen, telg van een bekende Belgische ondernemersfamilie met minstens zoveel racebloed als de Verstappens. Sterker: de race op het circuit van Spa-Francorchamps zal voor hem altijd meer een thuisrace zijn dan een Nederlandse GP ooit kan worden.

