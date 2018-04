De aanrijding tussen Vettel en Hamilton en een juichende Ricciardo: Alles wat u moet weten over de GP van Azerbeidzjan Axel Brisart

Bron: Eigen berichtgeving 0 Formule 1 Dit weekend scheuren de F1-bolides weer door de straten van Bakoe. Met de GP van Azerbeidzjan is het Formule 1-circus aan zijn vierde manche toe. Kan Lewis Hamilton zijn eerste winst van dit seizoen pakken, of wordt het net als vorig jaar feest bij Red Bull? Alles wat u moet weten over de GP van Azerbeidzjan leest u hier.

De rijders waagden zich al twee keer aan het stratencircuit van Bakoe, in 2016 werd er de GP van Europa - die Nico Rosberg won - gereden. Vorig jaar was de GP van Azerbeidzjan aan zijn proefstuk toe. De race van vorig jaar was een van de, zo niet dé incidentrijkste Grote Prijs van het seizoen. Een aanrijding tussen Vettel en Hamilton, zeven rijders die de race moesten staken, een tussenkomst van de safety car en zóveel meer. De GP van Azerbeidzjan had het allemaal.

Vandoorne finisht, maar pakt geen punten

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne eindigde vorig jaar op de twaalfde plaats en reed niet in de punten. Toch mochten we niet spreken van een slechte prestatie, want Vandoorne startte pas vanop de achttiende stek. Zijn teamgenoot Fernando Alonso werd negende en scoorde 2 WK-punten.

Exit Max Verstappen

Voor de Nederlander Max Verstappen was de GP van Azerbeidzjan een verhaal van korte duur. Na amper 13 ronden gooide hij noodgedwongen de handdoek in de ring. Zijn motor was de boosdoener. "Max, dit is het einde", zeiden ze via de teamradio tegen Verstappen.

LAP 13/51:



RED BULL 📻: "Max, that is the end for us. Sorry."#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1Baku pic.twitter.com/V24IjhqUeu Formula 1(@ F1) link

Aanrijding Vettel en Hamilton

Neen, Vettel en Hamilton zullen na de race van vorig jaar geen te beste vrienden geweest zijn. Terwijl de rijders achter de safety car hingen, remde Hamilton op een te bruuske manier. Vettel kon Hamilton niet meer ontwijken en was furieus. Wat erop volgde, was straf. De Duitser besloot revanche te nemen door moedwillig tegen Hamiltons zijkant te rijden. Vettel kreeg enkele ronden later een straf van 10 seconden.

LAP 34/51: VET goes into the pits for his stop/go penalty



He emerges in P7 - ahead of HAM#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1Baku pic.twitter.com/kiqEmX1ZlE Formula 1(@ F1) link

Brokstukken op de weg: race stilgelegd

Na een botsing tussen de Force India's van Esteban Ocon en Sergio Perez kregen we een rode vlag te zien. Er lagen te veel brokstukken op de weg en alle rijders moesten de pitlane binnen zodat ze het puin van de baan konden ruimen. Sergio Perez kon niet verder, zijn ploegmaat Ocon eindigde nog als zesde.

RED FLAG: Race has been halted temporarily after 22 laps



Close-ups of the damage to OCO and RAI 🔎⬇️#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1Baku pic.twitter.com/sR9Y0k2JkK Formula 1(@ F1) link

Na alle chaos zegeviert Ricciardo

De Australiër Daniel Ricciardo kroonde zich tot de eerste winnaar van de Grote Prijs van Azerbeidzjan. Na een start waarin ook hij technische problemen kende, voerde hij een mooie inhaalrace op. De Red Bull-rijder kwam na 51 ronden als eerste over de finish, Valtteri Bottas werd tweede, Lance Stroll mocht als derde mee op het podium.

Slechtste reeks voor Mercedes sinds 2014

Nog een opvallend feit: Het Mercedes-team van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas is aan zijn slechtste reeks bezig sinds 2014. Voor het eerst in vier jaar zijn ze in drie opeenvolgende races verslagen. Dit cijfer is nóg opvallender omdat Mercedes in die vier jaar slechts 17 races niet wist te winnen. Kunnen Hamilton en co opnieuw met een overwinning aanknopen in Bakoe? Of staat er opnieuw een Ferrari- of Red Bull-rijder op het hoogste trapje?

Plattegrond Circuit in Bakoe

Het stratencircuit van Bakoe telt liefst twintig bochten en is zes kilometer lang. De F1-coureurs leggen 51 ronden af. De snelste rondetijd (ronde 1:43.441) staat op naam van Sebastian Vettel.